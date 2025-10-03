Prozess um brennende Autos Sah sich junge Frau im AK-Land immer in der Opferrolle? 03.10.2025, 12:00 Uhr

i Vor dem Landgericht Koblenz geht der Prozess um Brandstiftung und Körperverletzung im Kreis Altenkirchen bald in die dritte Runde. Kevin Rühle

Sie soll andere dazu gebracht haben, Autos anzuzünden und einen unliebsamen Mann zu verprügeln. Doch was treibt sie an? Vor dem Landgericht Koblenz gibt eine Polizistin Einblicke ins Persönlichkeitsprofil der 22-jährigen Angeklagten aus dem AK-Land.

Ein voll umfängliches Geständnis eines der drei Angeklagten, die beiden anderen wollen sich zu einem späteren Zeitpunkt zu den Tatvorwürfen äußern. Das ist der Stand vor dem dritten Prozesstag am Landgericht Koblenz, bei dem es um drei brennende Autos und Prügel mit einem Baseballschläger geht.







