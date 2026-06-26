Tickets fürs Druiden-Musical
Sage der Herke wird 2027 im Hüttenhaus Herdorf lebendig
Das Druidenstein-Musical wird nicht am Druidenstein - sondern im Herdorfer Hüttenhaus aufgeführt werden. Und zwar im September 2
Das Druidenstein-Musical wird nicht am Druidenstein - sondern im Herdorfer Hüttenhaus aufgeführt werden. Und zwar im September 2027. Im Herbst diesen Jahres könnte bereits der Ticketvorverkauf starten.
Daniel-D. Pirker

Das Druidenstein-Musical wird nicht am Druidenstein – sondern im Herdorfer Hüttenhaus aufgeführt werden. Und zwar im Herbst 2027. Unsere Zeitung hat nun mit Kirchens Touristikbeauftragtem über die Details gesprochen. Und über den Ticketvorverkauf.

Lesezeit 2 Minuten
Die große Welturaufführung des Druidenstein-Musicals wird an den Tagen vom 23. bis zum 26. September 2027 im Herdorfer Hüttenhaus stattfinden. Das Werk wird den Namen „Druidenstein – Das Musical“ tragen – und unsere Zeitung hat sich nun mit dem Touristikbeauftragten der Verbandsgemeinde Kirchen, Sven Wolff, über die Details unterhalten.

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