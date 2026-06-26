Tickets fürs Druiden-Musical Sage der Herke wird 2027 im Hüttenhaus Herdorf lebendig Johannes Mario Löhr 26.06.2026, 11:00 Uhr

i Das Druidenstein-Musical wird nicht am Druidenstein - sondern im Herdorfer Hüttenhaus aufgeführt werden. Und zwar im September 2027. Im Herbst diesen Jahres könnte bereits der Ticketvorverkauf starten. Daniel-D. Pirker

Das Druidenstein-Musical wird nicht am Druidenstein – sondern im Herdorfer Hüttenhaus aufgeführt werden. Und zwar im Herbst 2027. Unsere Zeitung hat nun mit Kirchens Touristikbeauftragtem über die Details gesprochen. Und über den Ticketvorverkauf.

Die große Welturaufführung des Druidenstein-Musicals wird an den Tagen vom 23. bis zum 26. September 2027 im Herdorfer Hüttenhaus stattfinden. Das Werk wird den Namen „Druidenstein – Das Musical“ tragen – und unsere Zeitung hat sich nun mit dem Touristikbeauftragten der Verbandsgemeinde Kirchen, Sven Wolff, über die Details unterhalten.







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