Das Druidenstein-Musical wird nicht am Druidenstein – sondern im Herdorfer Hüttenhaus aufgeführt werden. Und zwar im Herbst 2027. Unsere Zeitung hat nun mit Kirchens Touristikbeauftragtem über die Details gesprochen. Und über den Ticketvorverkauf.
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Die große Welturaufführung des Druidenstein-Musicals wird an den Tagen vom 23. bis zum 26. September 2027 im Herdorfer Hüttenhaus stattfinden. Das Werk wird den Namen „Druidenstein – Das Musical“ tragen – und unsere Zeitung hat sich nun mit dem Touristikbeauftragten der Verbandsgemeinde Kirchen, Sven Wolff, über die Details unterhalten.