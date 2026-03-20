Sabine Bätzing-Lichtenthäler ist, was Wahlkampf anbelangt, ein alter Hase. Trotzdem hält die heiße Phase des Landtagswahlkampfs, in dem sie als Direktkandidaten für den Wahlkreis 1 (Betzdorf) ins Rennen geht, selbst für sie Herausforderungen bereit.
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Es ist ein trüber Tag, trotzdem erscheint Sabine Bätzing-Lichtenthäler wie immer gut gelaunt und parteipolitisch perfekt gekleidet in einem roten Wintermantel. Sie trifft sich mit unserer Zeitung für ein Kandidatenporträt und als Ort im Kreis, der für sie eine besondere Bedeutung hat, hat sie den Tierpark Niederfischbach ausgewählt.