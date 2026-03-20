SPD-Kandidatin für Wahlkreis 1 Sabine Bätzing-Lichtenthäler ist „nah bei de Leut“ Sonja Roos 20.03.2026, 14:14 Uhr

i Sabine Bätzing-Lichtenthäler wählte als Treffpunkt für das Kandidatenporträt den Tierpark Niederfischbach. Hier entspannte sie bereits als Kind, hier brachte die Zweifachmutter ihre Kinder hin und hier hat sie mittlerweile ein Patenpony, dass sich über ihre besuche freut. Sonja Roos

Sabine Bätzing-Lichtenthäler ist, was Wahlkampf anbelangt, ein alter Hase. Trotzdem hält die heiße Phase des Landtagswahlkampfs, in dem sie als Direktkandidaten für den Wahlkreis 1 (Betzdorf) ins Rennen geht, selbst für sie Herausforderungen bereit.

Es ist ein trüber Tag, trotzdem erscheint Sabine Bätzing-Lichtenthäler wie immer gut gelaunt und parteipolitisch perfekt gekleidet in einem roten Wintermantel. Sie trifft sich mit unserer Zeitung für ein Kandidatenporträt und als Ort im Kreis, der für sie eine besondere Bedeutung hat, hat sie den Tierpark Niederfischbach ausgewählt.







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