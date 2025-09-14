Der Dornröschenschlaf der Altenkirchener Stadthalle ist vorbei, wie der „Tag der offenen Tür“ beweist. Mit ihrem Debüt als Kulturzentrum wurde ein Vorgeschmack gegeben auf das, was künftig möglich sein könnte.

Es ist Donnerstag, 18 Uhr. Am Verkehrsknotenpunkt rund um das kreisstädtische Parkhaus schalten die Ampeln stetig von Rot auf Grün, Autofahrer fädeln sich in Richtung Zielort ein und Passanten wechseln eilig die Straßenseite. Eigentlich alles wie immer, und doch werden die Blicke magisch von einem Gebäude angezogen, das für viele Altenkirchener bereits ein bedauernswerter „Lost Place“ geworden war:

Atmosphärisch beleuchtet wartet die Stadthalle auf ihr Debüt als Kulturzentrum und Treffpunkt in der „neuen Mitte“. In der Tat nähern sich immer mehr Neugierige, um den „Tag der offenen Tür“ für eine Besichtigung zu nutzen. Mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass das Team des Kulturbüros ein Wunder in Sachen Raumgestaltung vollbracht hat. Und doch können es viele noch nicht glauben, dass der „Dornröschenschlaf“ (wie Kultur-Veteran Helmut Nöllgen die vierjährige Schließung später bezeichnen wird) nun beendet ist.

i Kultur-Veteran und Gastgeber Helmut Nöllgen freute sich sehr, die Besucher zum "Tag der offenen Tür" in der neu gestalteten Stadthalle begrüßen zu dürfen. Julia Hilgeroth-Buchner

Im Saal eingetrudelt, waren alle Zweifel beseitigt: Die perfekte Illusion vom „Spiegelzelt“ zog die Besucher umgehend in ihren Bann, und bald fand man sich an den Bistrotischen zum Staunen und Plaudern zusammen. „Super geworden, oder?“, „Der Saal ist gar nicht mehr wiederzuerkennen!“ und „Das ist richtig gemütlich, wie in einem Wohnzimmer!“ war da zu vernehmen, während die Jazz-Formation „Louis Finest“ mit Walter Siefert (Klavier), Johannes Pfeifer (Bass, Vocals), Philip Kugelmeier (Drums) und Gregor Groß (Trompete, Saxofon, Vocals) die Armstrong-Ära wieder aufleben ließ.

Gastgeber Helmut Nöllgen begrüßte die Gäste derweil einzeln, nahm Gratulationen zur grandiosen Verwandlung des Raums entgegen und richtete dann das Wort an die Anwesenden. „Willkommen in der guten Stube Altenkirchens, in der Stadthalle, im Kultursalon“, rief er und gab dann mit der legendären Aufforderung „Herr Kapellmeister, Film ab!“ das Startsignal für den Vorankündigungstrailer auf der Leinwand. Danach blickte Nöllgen auf die Vorgeschichte der Umgestaltung (unsere Zeitung berichtete) und ging auch ins bauliche Detail.

i Lob für den "Kultursalon": Der rheinland-pfälzische Staatssekretär Jürgen Hardeck freute sich mit den Gästen über das Gelingen der Umgestaltung und ermunterte sie, das vielfältige Programm zu nutzen. Julia Hilgeroth-Buchner

„Jedes Brett, jede Säule ist selbst gebaut“, betonte der gelernte Schreiner hinsichtlich der hölzernen Separees und Tribünen, die dem Saal nun seinen Charme verleihen. Nöllgen zeigte sich sehr zufrieden über den guten Verlauf der Bauarbeiten und über den Dreijahresvertrag für die Nutzung. Dann bat er seinen Ehrengast, den rheinland-pfälzischen Staatssekretär Jürgen Hardeck, zu sich, der als gebürtiger Hachenburger eine enge Bindung an die Region hat.

Hardeck freute sich über die Metamorphose der Halle und ermunterte die Besucher, das kulturelle Angebot ausgiebig zu nutzen. Noch bevor Nöllgen zur Ideenbörse aufrufen konnte, wurde im Publikum schon über die mögliche Eignung des Kultursalons als regionale Konzertstätte und Kneipe getuschelt. Alles ist möglich, wenn der Salon von den Bürgern angenommen und durch Kartenerwerb unterstützt wird. Und dazu lädt das abwechslungsreiche Veranstaltungsprogramm der nächsten Monate wirklich ein.