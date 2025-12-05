Vortrag im Kulturhaus Hamm Russlandkenner Baberowski zu Gast im Marienthaler Forum Sonja Roos 05.12.2025, 17:00 Uhr

i Russlandkenner Jörg Baberowski zu Gast im Hammer Kulturhaus. Sonja Roos

Im Rahmen des Marienthaler Forums war der Russlandkenner Jörg Baberowski zu Gast, der die Zuhörer im Hammer Kulturhaus mit auf einen spannenden Streifzug durch die russische Geschichte nahm.

Im Rahmen des Marienthaler Forums hatte der ehemalige Landtagsabgeordnete Ulrich Schmalz den bekannten Historiker und Russlandkenner Jörg Baberowski zu einem Vortrag ins Kulturhaus nach Hamm eingeladen. Schmalz freute sich darüber, dass die Veranstaltung gut besucht war und das Thema auf Interesse stieß, denn, so Schmalz, genau das sei Sinn und Absicht des Marienthaler Forums – eine Horizonterweiterung im besten Sinne zu bewirken.







