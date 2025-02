Dunkles Kapitel von Betzdorf Rundgang ruft Nazi-Terror vor Augen 03.02.2025, 18:00 Uhr

Wer sich bisher noch nicht mit dem Nazi-Terror in Betzdorf auseinandergesetzt hat, wird nach diesem Rundgang nicht mehr achtlos an Erinnerungspunkten vorbeigehen. Rund 100 Teilnehmer haben trotz schlechten Wetters daran teilgenommen.

Es regnet in Strömen an diesem tristen Januarnachmittag. Doch rund 100 Teilnehmer haben sich nicht davon abbringen lassen, an diesem besonderen Stadtrundgang teilzunehmen. Der Anlass passt wiederum zum kalt-feuchten Wetter. Berthold Hammer, Jutta Bauer (Omas gegen Rechts) und Uwe Striegl gehören zu den Initiatoren, die zum Jahrestag der Machtergreifung der Nazis deren Gräueltaten in der Sieg-Heller-Stadt ins Bewusstsein rufen wollen.

