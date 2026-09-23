Ein Muss für Oldtimerfreunde
Rund 80 Old- und Youngtimer bei Siegtal-Historic-Rallye
Auch dieses seltene Fahrzeug erregte großes Aufsehen bei der ADAC-Siegtal-Historic-Rallye.
Auch dieses seltene Fahrzeug erregte großes Aufsehen bei der ADAC-Siegtal-Historic-Rallye.
Gaby Wertebach

Trotz Dauerregen rollten seltene Old- und Youngtimer durchs Siegtal – inklusive spannender Prüfungen und staunender Zuschauer. Ein Sonntag voller Technik, Geschichten und hartnäckigem Fahrspaß.

Lesezeit 2 Minuten
Automobile Raritäten, spannende Prüfungen und jede Menge Fachgespräche: Bei der sechsten Auflage der ADAC-Siegtal-Historic-Rallye der Motorsportfreunde Kirchen kamen die Freunde historischer Fahrzeuge voll auf ihre Kosten. Rund 80 Old- und Youngtimer gingen auf die jeweils 95 Kilometer lange Strecke.
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