„An einem solchen Abend singt die Seele vor Freude“, schwärmt eine Sängerin. Poetisch zutreffender lässt sich das Open-Air-Konzert des Chors „Haste Töne“ vor der Pfarrkirche in Betzdorf-Bruche nicht auf einen Punkt bringen. Es war ein grandioses Event, hoch professionell von den Rahmenbedingungen her aufgezogen, ein fantastisches Erlebnis, das rund 600 Besucher auf den Vorplatz des Gotteshauses lockt. Chor und Fans – das ist eben eine eingeschworene Gemeinschaft, über bald 40 Jahre gewachsen.

Den Auftakt bestreitet der Nachwuchs – die Soul Teens, unter der Leitung von Jannik Brück und Lisa Bender. Mit Liedern wie „Praise the Lord“ und „Warum tanzen wir nicht, warum feiern wir nicht gemeinsam“, begeistern sie die Zuhörer, die vor den Stufen stehen, auf Stühlen sitzen und auch im Schneidersitz auf dem Boden hocken. Als Familienfest, beginnend am späten Nachmittag, ist die Veranstaltung organisiert und tatsächlich tummeln sich Eltern, Kinder und Senioren auf dem Platz und an den Ständen. „Warum tanzen wir nicht, warum feiern wir nicht gemeinsam“ – genau das tun beide Chöre und das Publikum. Sie feiern das Leben, die Freude und die Freundschaft – auch zu Gott: „Ich habe noch die eine Liebe wie diese gefunden.“

i Die Soul Teens machten den Anfang. Claudia Geimer

Die Veranstaltung unter freiem Himmel bei angenehmen Temperaturen bis in die späten Abendstunden ist musikalischer Lobpreis und Party mit Cocktail- und Verpflegungsständen mit Kinderspielen und Hüpfburg. „Komm mit ins Abenteuerland“, singen die Frauen und Männer, als Chor und Solisten von „Haste Töne“ zum Auftakt ihres Programms unter der Leitung von Markus Neuroth. Den Schwerpunkt bilden Songs aus dem aktuellen Programm „Sound of Home“ – eine Hommage an das Gefühl von Heimat, zu Hause sein, Geborgenheit in allen Facetten. Mit Bannern und der Aufschrift „Welcome“ sorgt der Chor am Einlass für eine Willkommenskultur in „seinem Wohnzimmer“. Denn der Chor probt wöchentlich in der Unterkirche. Das in sanfte Lichttöne getauchte Gotteshaus bildet eine Traumkulisse für Lieder wie „Million Dreams“, begleitet wie immer von der eigenen Band, die über dem Chor Piano, Gitarre, Querflöte und Schlagzeug spielt und ihren Teil zu dem tollen Auftritt beiträgt.

Fröhlichkeit und Herzlichkeit prägen die Atmosphäre, die man schlecht beschreiben kann, sondern erleben sollte. Heimat – das ist für den Chor auch der Glaube und Anbetungs- und Lobpreislieder auf Deutsch und Englisch nehmen einen entsprechenden Raum im Repertoire ein. Der Chor präsentiert Klassiker wie „Holy Holy“ und „Hosanna“, die das Publikum seit Jahren kennt und schätzt. Es wird getanzt auf der Bühne und auf dem Platz und dabei auch Leuchtstäbe in der einbrechenden Dunkelheit geschwungen. „Circle of Life“, „Africa“ und als krönender Abschluss ein mitreißendes Medley von ABBA mit „Dancing Queen“ und „Thank you for the Music“ – Danke „Haste Töne“ für den wunderbaren Gesang, die Musik und das Spektakel in „eurem Wohnzimmer.“