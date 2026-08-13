Feuerwehr reagierte schnell Rund 2000 Quadratmeter Wald bei Roth in Brand geraten Sonja Roos 13.08.2026, 16:42 Uhr

i Dank dem schnellen Eingreifen der Feuerwehren aus Hamm und Wissen konnte bei einem Waldbrand zwischen Roth-Hohensayn und Thal Schlimmeres verhindert werden. Alexander Müller/Feuerwehr Hamm

Wieder ein Waldbrand im Westerwald: Dank dem schnellen Eingreifen der Feuerwehren aus Hamm und Wissen konnte bei einem Brand am Donnerstagvormittag gegen 11.24 Uhr zwischen Roth-Hohensayn und Thal Schlimmeres verhindert werden.

Schlimmeres konnten Rettungskräfte a m Donnerstagvormittag verhindern, als sie zu einem Waldbrand gerufen wurden. Der Notruf ging gegen 11.24 Uhr bei der Polizeiinspektion Altenkirchen ein. Eine Anwohnerin hatte die brennende Fläche zwischen dem Rother Ortsteil Hohensayn und Thal entdeckt und schnell reagiert.







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