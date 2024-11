Alle Versuche, den Baumriesen in der Siegener Kampenstraße zu retten, sind gescheitert Rund 100 Jahre alte Esche muss gefällt werden 15.10.2024, 15:49 Uhr

i Die rund 100 Jahre alte Esche an der Kampenstraße in Siegen ist nicht mehr verkehrssicher und muss gefällt werden. Foto: Sabine Schutz/Stadt Siegen Stadt Siegen. Sabine Schutz/Stadt Siegen

Siegen. Die rund 100 Jahre alte Esche in der Kampenstraße, Ecke Friedrichstraße, muss gefällt werden. Die Fällung des prägnanten, aber von Holz zersetzenden Pilzen und offenen Faulhöhlen befallenen Baumes ist notwendig, weil die Stand- und Bruchsicherheit nicht mehr gegeben ist. Die Stadt Siegen kann damit ihrer Verkehrssicherungspflicht nicht mehr nachkommen, so die städtische Grünflächenabteilung, die den Verlust des „Baumriesen“ mit einem Stammumfang von 280 Zentimetern bedauert. Der Baum steht in einem stark genutzten Gehwegbereich neben einer Bushaltestelle.

Vorausgegangen sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Maßnahmen, um die rund 28 Meter hohe Esche zu retten. So wurden Sicherungsschnitte der Baumkrone vorgenommen, mehrmalige Kronenpflegen durchgeführt sowie das Totholz entfernt. Inzwischen ist die Zersetzung des Baumholzes jedoch so weit fortgeschritten, dass allen Maßnahmen zum Trotz die Verkehrssicherheit nicht aufrechterhalten werden kann.

