i Dirk Eickhoff (Foto) aus Herdorf oder Johannes Behner aus Betzdorf: Am 23. Juni entscheidet die CDU im Wahlkreis 1 über den Direktkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr. Dirk Eickhoff

Im Wahlkreis 2 ist die CDU in Vorleistung getreten. Dort hat sich der Landtagsabgeordnete Matthias Reuber (Birken-Honigsessen) in Weyerbusch zum Start ins Wochenende wenig überraschend das Ticket gesichert, um als Direktkandidat für die Christdemokraten in den Landtagswahlkampf zu ziehen. Der CDU-Kreischef konnte 100 Prozent der Mitgliederstimmen auf sich vereinen. Anders sieht es im Wahlkreis 1 aus. Im Oberkreis (inklusive der VG Rennerod) hat die Partei am kommenden Montag, 23. Juni, die Qual der Wahl. Denn mit dem Betzdorfer Stadtbürgermeister Johannes Behner und dem Herdorfer Dirk Eickhoff wollen gleich zwei CDU-Polititiker das „Erbe“ von Michael Wäschenbach (Wallmenroth) antreten – und im besten Falle auch am 22. März 2026 den Einzug in den Landtag schaffen. Eickhoff geht dabei mit dem Rückenwind des Gemeindeverbandes Heller-Daadetal in die Abstimmung.

Denn der Verband hat bei seiner Mitgliederversammlung in Herdorf den 52-Jährigen einstimmig als Kandidaten für die bevorstehende Kampfabstimmung nominiert. Laut einer im Auftrag von Eickhoff verschickten Pressemitteilung aus der CDU-Kreisgeschäftsstelle habe der Verband dem Herdorfer damit nicht nur das Vertrauen ausgesprochen, sondern ihm auch einen klaren politischen Auftrag mit auf den Weg gegeben.

In seiner Bewerbungsrede hat der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf demnach betont, zu „100 Prozent für die Region da zu sein“ und all seine beruflichen sowie politischen Erfahrungen „voll und ganz“ in das Amt einbringen zu wollen. Ein besonderes Merkmal von Eickhoffs Kandidatur ist laut Presseinfo die „unabhängige Herangehensweise“ des CDU-Fraktionschefs im Stadtrat Herdorf und Kreistagsmitglieds. Als eine wertvolle Grundlage sieht er auch seine beruflichen Erfahrungen in Handel, Wirtschaft und Industrie.

Allein der Rückhalt seines Gemeindeverbandes dürfte aber für Eickhoff nicht ausreichend sein, die Kampfabstimmung gegen Johannes Behner für sich zu entscheiden. Denn der Betzdorfer Stadtbürgermeister, der sich bei der Kommunalwahl 2024 gegen Amtsinhaber Benjamin Geldsetzer (SPD) durchgesetzt hatte, besitzt rein numerisch mit dem Gemeindeverband Betzdorf/Gebhardshain die größere Hausmacht. Intern hatte man sich hier im Vorfeld auf Behner als Kandidaten verständigt. Ursprünglich hatte auch die ehemalige Landtagsabgeordnete Jessica Weller (Gebhardshain) ihr Interesse an einer Kandidatur bekundet. Spannung ist also in doppelter Hinsicht angesagt. Zunächst einmal bei der CDU-Kandidatenkür in der kommenden Woche, und dann im Duell des Siegers gegen die SPD-Bewerberin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (Forst), die sich bei den Landtagswahlen 2016 und 2021 jeweils Michael Wäschenbach geschlagen geben musste – und jetzt als SPD-Landeschefin und Vorsitzende der Landtagsfraktion einen weiteren Anlauf unternimmt.