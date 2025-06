Lachse kehrten über das Frankenthaler Wehr in die Sieg zurück, und in Rosenheim wurde der Heilige Michael restauriert – wir haben im Archiv vor 25 Jahren geblättert.

1 Mit Nachdruck forderten die Naturschutzverbände Betzdorf-Kirchen, Gebhardshain und Daaden die Landesregierung auf, das Hochplateau zwischen Weitefeld und Elkenroth mit seinen Magerwiesen und Feuchtgebieten für das europäische Naturschutznetz „Natura 2000“ nachzumelden. Bereiche des Geländes lagen am ehemals geplanten Kraftwerksgelände am Herkenrather Weiher. Aus der Gemeinde Weitefeld war der Wunsch wieder aufgewärmt worden, dort Industrieflächen auszuweisen.

2 Die 15-jährige Tatjana Mehlmann vom TV Jahn Herdorf gewann bei den Deutschen Taekwondo-Meisterschaften im ostfriesischen Leer den Titel. Der zweite Lohn: die Eintrittskarte in die Nationalmannschaft.

3 Schädigte in den Vorjahren die Varroamilbe immer wieder die Bienenvölker im Kreis, so hatten die Imker diese Brutkrankheit inzwischen recht gut im Griff, berichtete Walter-Kurt Berndt, Vorsitzender des Kreisimkerverbandes. Die Milbenart stammte ursprünglich aus Asien.

4 Das Heimatmuseum Kirchen war dem Gemeinderat nicht egal. Für Umbau und Renovierung des Hauses in der Wiesenstraße wurden Aufträge von 100 000 Mark vergeben.

5 Für das St.-Antonius-Krankenhaus Wissen waren die Verantwortlichen weiter auf der Suche nach einer dauerhaften Lösung. Der Notarztwagen (NAW) in Wissen konnte nur mit großen Problemen überhaupt besetzt werden. Dabei hatten auch niedergelassene Ärzte mit Diensten geholfen, Engpässe zu beseitigen.

6 Etwa 2,4 Millionen Mark wollte der Kreis in die Sanierung von Kreisstraßen stecken, dafür wurde sogar auf Erspartes zurückgegriffen. Schwerpunkt der Reparaturarbeiten: der Raum Betzdorf/Kirchen. Dickster Fisch in den Planungen war die Kreuzung zwischen der K 101 und der K 102 bei Kirchen mit 1,1 Millionen Mark.

7 Die Schließung der Gaststätte „Nothelfer“ in Schönstein hatte zur Folge, dass es für Vereinsaktivitäten oder Gesellschaften keinen Raum mehr gab. Nun setzte sich die Schönsteiner Schützenbruderschaft das Ziel, mit dem Ausbau ihres Vereinsheims einen neuen Kommunikationspunkt entstehen zu lassen, auch unter Beteiligung der Stadt Wissen und örtlicher Vereine. Sportbereich und Saal sollten modernisiert werden. Die Kosten der Baumaßnahme waren mit 430 000 Mark veranschlagt. Aus Schützensicht fiel eine Förderung von 88 000 Mark seitens der Stadt zu gering aus, da Schönstein auch ein eigenes Bürgerhaus hätte einfordern können.

8 Mit der „Gewerbe- und Immobilienbörse im Kreis Altenkirchen“ hatte der Kreis einen „Lockvogel“ ins Internet gestellt. So konnten sich Interessenten aktuell über gewerbliche Immobilien und Gewerbeflächen informieren. Dabei wurde auch auf das Geoinformationssystem der Brendebach-Ingenieure aus Wissen zurückgegriffen. In der Datenbank waren unter anderem 74 vermarktbare Gewerbegrundstücke mit 127 Hektar Fläche abrufbar.

9 Nun war auch Katzwinkel Teil der historischen „Erzstraße“ im Landkreis Altenkirchen. Das entsprechende Schild stand in Höhe des Stollendenkmals und wies auf die Grube „Vereinigung“ hin, die 127 Jahre in Betrieb war.

10 Die Gewässernachbarschaft Sieg tagte in Wissen. Am ehemaligen Wehr in Frankenthal war ein Vorzeigeobjekt entstanden, das dem Lachs die Eroberung des alten Lebensraums ermöglichte. Seit 1994 waren 75 Kilometer Fließgewässer von der Sieg bis zur Rheinmündung durchgängig für Fische und Kleinstlebewesen gemacht worden. In Rheinland-Pfalz waren bislang vier Wehre mit Fischaufstiegsanlagen umgebaut worden. Schwierigkeiten, da die Wasserrechte anders geregelt waren, gab es unter anderem beim Hoesch-Gelände in Wissen und beim oberen Wehr der Freusburger Mühle.

11 Neue Steinchen gab es für den Heiligen Michael: Das Mosaik mit dem Namen „Heiliger Michael, schirme uns im Streite“ zierte das Portal der Rosenheimer Kirche und wurde von Andreas Hartmann restauriert. Das Mosaik war eines von dreien und stammte aus der Bauzeit der katholischen Kirche um 1902.