Ehemaliger Bürgermeister Rudolf Staudt bereitet Alsdorfer Geschichte digital auf Claudia Geimer 06.10.2025, 13:26 Uhr

i Der ehemalige Ortsbürgermeister von Alsdorf, Rudolf Staudt, arbeitet konitnuierlich an der neuen digitalen Chronik von Alsdorf. Die Adresse lautet: www.alsdorf-sieg.de. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Der 69-Jährige Rudolf Staudt widmet sich, seit dem er das Amt des Ortsbürgermeisters niedergelegt hat, sich einer Herzensaufgabe. Er digitalisiert die Alsdorfer Geschichte und möchte diese einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.

Wer recherchiert, der fördert auch Neues zu Tage. So ergeht es Rudolf Staudt. Nach dem Ausscheiden aus dem Amt des Ortsbürgermeisters von Alsdorf, widmet sich der 69-Jährige verstärkt einer Aufgabe, die ihm am Herzen liegt: Die Geschichte seines Heimatortes zu dokumentieren und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.







