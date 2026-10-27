Eleganter Greifvogel Rotmilan ist der wahre Meisterflieger des Westerwaldes Manfred Höfer 27.10.2026, 10:00 Uhr

i Flugkünstler Rotmilan Manfred Höfer

Elegant und fast schwerelos: Der Rotmilan ist der wahre Meisterflieger des Westerwaldes. Wie er lebt, jagt und warum Deutschland für sein Überleben wichtig ist, erfahren Sie hier.

Er ist der Meisterflieger unter unseren Greifvögeln: der Rotmilan.September und Oktober sind die Monate des Vogelzugs. Von den meisten unbemerkt sind schon viele unserer heimischen Kleinvögel in ihre südlichen Winterquartiere abgezogen. Ende Oktober findet dann das größte Spektakel des Vogelzugs statt: Der Zug der Kraniche über den Westerwald ist kaum zu übersehen und erst recht nicht zu überhören.







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