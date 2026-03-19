Diakonie in Siegen wehrt sich
Rosenbauer: Wir haben weder getrickst noch getäuscht
Josef Rosenbauer, Geschäftsführer der Diakonie in Südwestfalen, gegen den die Staatsanwaltschaft Siegen ermittelt, wehrt sich ge
Josef Rosenbauer, Geschäftsführer der Diakonie in Südwestfalen, gegen den die Staatsanwaltschaft Siegen ermittelt, wehrt sich gegen Vorwürfe, das Unternehmen habe Bilanzen gefälscht.
Tim Oerter. PUK Diakonie in Südwestfalen

Wurden bei der Diakonie in Südwestfalen tatsächlich Bilanzen gefälscht? Die Staatsanwaltschaft Siegen ermittelt gegen Geschäftsführer Josef Rosenbauer. Wir haben bei ihm nachgefragt. „An den Vorwürfen ist nichts dran“, versichert er.

Lesezeit 3 Minuten
Die Staatsanwaltschaft Siegen hat ein Ermittlungsverfahren gegen Josef Rosenbauer, den Geschäftsführer der Diakonie in Südwestfalen, eingeleitet. Die Behörde bestätigte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass es um einen Anfangsverdacht nach Paragraf 331 Handelsgesetzbuch geht – „aufgrund möglicherweise fehlender Angaben zu Grundschulden in Jahresabschlüssen“, wie es wörtlich heißt.

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