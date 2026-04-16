Leerstand in der Fußgängerzone Rock ’n Hose in Altenkirchen schließt die Türen Sonja Roos 16.04.2026, 15:00 Uhr

i Ramona Schumacher gibt schweren Herzens ihren Modeladen Rock 'n Hose in der Altenkirchener Fußgängerzone auf. Am 31. Juli ist ihr letzter Tag. Sonja Roos

Und wieder verabschiedet sich ein Geschäft aus der Altenkirchener Fußgängerzone. Ramona Schumacher wird ihr Modegeschäft Rock ’n Hose zum 31. Juli schließen – schweren Herzens. Es sei wirtschaftlich nicht mehr machbar.

Wie geht man damit um, wenn ein Herzensprojekt zu einem Ende kommen muss? Ramona Schumacher kann dazu etwas sagen, denn ihr Herzensprojekt, der Modeladen Rock ’n Hose in Altenkirchen wird am 31. Juli die Türen schließen – nach elf Jahren. Elf Jahre, die herausfordernd, aber auch erfüllend gewesen sind, wie Ramona Schumacher im Gespräch mit unserer Zeitung sagt.







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