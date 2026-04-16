Und wieder verabschiedet sich ein Geschäft aus der Altenkirchener Fußgängerzone. Ramona Schumacher wird ihr Modegeschäft Rock ’n Hose zum 31. Juli schließen – schweren Herzens. Es sei wirtschaftlich nicht mehr machbar.
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Wie geht man damit um, wenn ein Herzensprojekt zu einem Ende kommen muss? Ramona Schumacher kann dazu etwas sagen, denn ihr Herzensprojekt, der Modeladen Rock ’n Hose in Altenkirchen wird am 31. Juli die Türen schließen – nach elf Jahren. Elf Jahre, die herausfordernd, aber auch erfüllend gewesen sind, wie Ramona Schumacher im Gespräch mit unserer Zeitung sagt.