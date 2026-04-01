77 Absolventen in Altenkirchen „Ritter der Abirunde“ feiern in der Stadthalle 01.04.2026, 10:43 Uhr

i Die Jahrgangsbeste beim Auftritt mit ihrer Band. Nicola Gmach

Das Westerwald-Gymnasium Altenkirchen hat kürzlich 77 Abiturientinnen und Abiturienten verabschiedet. Es war eine große Feier.

Am 21. März 2025 erhielten 77 Abiturientinnen und Abiturienten des Westerwald-Gymnasiums Altenkirchen in einer feierlichen Zeremonie ihre Abiturzeugnisse. Der Tag begann mit einem stimmungsvollen Abiturgottesdienst in der evangelischen Christuskirche.







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