77 Absolventen in Altenkirchen: „Ritter der Abirunde“ feiern in der Stadthalle
77 Absolventen in Altenkirchen
„Ritter der Abirunde“ feiern in der Stadthalle
Das Westerwald-Gymnasium Altenkirchen hat kürzlich 77 Abiturientinnen und Abiturienten verabschiedet. Es war eine große Feier.
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Am 21. März 2025 erhielten 77 Abiturientinnen und Abiturienten des Westerwald-Gymnasiums Altenkirchen in einer feierlichen Zeremonie ihre Abiturzeugnisse. Der Tag begann mit einem stimmungsvollen Abiturgottesdienst in der evangelischen Christuskirche.