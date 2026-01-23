Pionier aus Altenkirchen Rikutec-Gründer Günter Richter stirbt mit 86 Jahren Michael Fenstermacher 23.01.2026, 07:00 Uhr

i Die Rikutec Group trauert um ihren Gründer Günter Richter. Rikutec Group

Als erster Investor im Industriegebiet Glockenspitze in Altenkirchen war er eine prägende Figur der heimischen Wirtschaft. Nun ist der Rikutec-Gründer Günter Richter im Alter von 86 Jahren gestorben.

Mit der von ihm gegründeten Firma Richter Kunststofftechnik, kurz Rikutec, war er vor 40 Jahren der erste Investor im Industriegebiet auf der Altenkirchener Glockenspitze. Nun ist der Unternehmer Günter Richter am 13. Januar im Alter von 86 Jahren gestorben, wie die Rikutec Group mitteilt.







