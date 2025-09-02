Beim Konzert im Saal der freikirchlich-evangelischen Gemeinde in Kirchen wurde in einer ungewöhnlich kompakten Form jede Jahreszeit in drei Sätzen durch die Musiker der Rheinischen Kammerphilharmonie erlebbar für die Zuhörer.

Mit einem launigen und zugleich hochklassigen Konzert eröffneten die Musiker der Rheinischen Kammerphilharmonie, die Rheinischen Virtuosen am Sonntag in Saal der freikirchlich-evangelischen Gemeinde die Saison 25/26 der Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen. Michael Nassauer, der künstlerische Leiter der Musikgemeinde, begrüßte das zahlreich erschienene Publikum und stimmte es auf den Musikgenuss ein:“ Zum Ausklang des Sommers präsentierten die Rheinischen Virtuosen unter der Leitung von Anar Bramo ein fröhliches Programm, dieses Mal mit dem Hauptwerk des Nachmittags, den berühmten „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi.

Der Dirigent und Violinist Anar Bramo und sein Orchester waren für die meisten der Zuhörer keine Unbekannten, bereits vor zwei Jahren begeisterten sie die Zuhörer mit ihrem wunderbaren Spiel. Bramo ist unter anderem Musiker der Philharmonie Südwestfalen und Chefdirigent des Sinfonieorchesters des Oberbergischen Kreises. Er gefiel nicht nur durch seine Musikalität, sondern auch durch seine lustige Art durch das Programm zu führen und seinen vollen Körpereinsatz beim Dirigat.

i Dirigent Anar Bramo bedankt sich bei den Musikern des Orchesters. Gaby Wertebach

Einen besonderen Glanzpunkt setzte die für das Konzert gewonnene Solistin Alissa Margulis, die mit ihrer brillanten Technik und feinfühligen Gestaltung das Publikum tief beeindruckte. Ihr Auftritt wurde zum unbestrittenen Höhepunkt des Nachmittags.

Besonders eindrucksvoll geriet die Aufführung von Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, in einer ungewöhnlich kompakten Form, bei der jede Jahreszeit in drei Sätzen erlebbar wurde. Mal blitzte der Sommer in strahlenden Klangfarben auf, mal kroch der Herbst mit feinen melancholischen Tönen ins Ohr. Das Zusammenspiel der Virtuosen bestach durch Präzision, Leichtigkeit und ein hörbares Vergnügen an der musikalischen Kommunikation.

i Anar Bramo freute sich mti seinen Musikern über den begeiserten Applaus der Zuhörer. Gaby Wertebach

Nach der Pause wurde Edvard Griegs „Holberg-Suite“ in fünf Sätzen meisterhaft dargeboten, was für das Ensemble eine große interpretatorische Herausforderung bedeutete. Das Ensemble wagte sich an ein Werk, das gleichermaßen tänzerische Eleganz wie technische Perfektion verlangt. Die nachfolgende Komposition „Saint-Saëns in Introduction et Rondo capriccioso“ wird üblicherweise gemeinsam mit einem Symphonie-Orchester gespielt, weshalb in Kirchen die Zuhörer eine Premiere erlebten, wie auch bei der „Frühlingsstimmung“ von Richard Strauß. Die passte zum fröhlichen Charakter des Konzerts und blühte in strahlenden Klangfarben auf, fast wie ein Geburtstagsgruß für Johann Strauß` Sohn, dessen 200. Geburtstag auf den 25. Oktober 2025 fällt.

Der anhaltende begeisterte Applaus forderte eine Zugabe, die Dirigent und Solistin mit einem Werk nur für zwei Geigen gerne erfüllten. Die „Passacaglia“ von Händel erklang mit immer neuer Brillanz, jeder Satz wurde in einer faszinierenden musikalischen Vielfalt ausgeschmückt zum Abschluss eines wunderbaren Konzertes, das schon neugierig auf die kommenden Konzerte der Saison macht.