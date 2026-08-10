Nach Schließung in Betzdorf
Rewe-Umbau trifft auch Tafel und Lebensmittelretter
Die Tafel in Betzdorf hilft seit Langem Bedürftigen in der Region. Dafür ist sie auf Spenden angewiesen. Diese erhält sich auch
Die Tafel in Betzdorf hilft seit Langem Bedürftigen in der Region. Dafür ist sie auf Spenden angewiesen. Diese erhält sich auch vom Rewe Petz in Betzdorf.
Thomas Leurs

Am vergangenen Samstag war der Rewe Petz in Betzdorf das letzte Mal vor dem großen Umbau geöffnet. Die Tafel und die Lebensmittelretter erhalten von dort regelmäßig Essensspenden. Wie wirkt sich die Schließung auf sie aus? Wir haben nachgefragt.

Lesezeit 2 Minuten
Am vergangenen Samstag hatten Kunden das letzte Mal die Möglichkeit, im Rewe-Petz-Markt in Betzdorf einzukaufen. Ab 14 Uhr war dann Schluss. Jetzt wird der Supermarkt für den groß angelegten Umbau über mehrere Wochen bis in den Herbst hinein geschlossen haben.
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