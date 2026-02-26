Nach der Modernisierung
Rewe Petz Wissen: Neue Tiefgarage mit 36 Parkplätzen 
Ab sofort können Kunden des rewe Petz-Marktes in Wissen die neue Tiefgarage im Untergeschoss nutzen, wo 36 neue Parkplätze entstanden sind.
Marina Uhrig, Rewe Petz

Nach Umbau und Wiedereröffnung des Rewe Petz-Marktes in Wissen im vergangenen Jahr wurde nun auch die neue Tiefgarage für die Kunden freigegeben. Jetzt stehen insgesamt 36 neue Parkplätze, überdacht und barrierefrei, zur Verfügung.

Nachdem im Oktober 2025, exakt 54 Jahre nach der ersten Eröffnung ihres Wissener Einkaufsmarktes und sogar 100 Jahre nach dem Start ihrer Handelstradition, in Wissen der modernisierte Rewe Petz-Markt wiedereröffnet wurde, konnte die Familie Sanktjohanser nun vermelden, dass in einem letzten Schritt auch die Tiefgarage fertiggestellt wurde.

