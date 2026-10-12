Drei Tage Programm in Betzdorf Rewe Petz: Das erwartet die Kunden bei Wiedereröffnung Daniel-D. Pirker 12.10.2026, 18:00 Uhr

i Im Zug der Modernisierung des Rewe-Petz-Markts werden auch die Außenflächen samt Parkplätzen erneuert. Daniel-D. Pirker

Die Kunden haben „ihren“ Rewe-Petz an der B62 in Betzdorf die vergangenen Wochen über vermisst. Modernisierungen standen an, darunter auch Neuerungen. Bald ist Wiedereröffnung. Und die wird über mehrere Tage zelebriert. Es warten auch Sonderaktionen.

Über zwei Monate der Schließung werden vergangen sein, wenn der Rewe-Petz-Markt in Betzdorf seine (modernisierten) Pforten wieder für Kunden eröffnet. Und das wird nicht wie jeder normale Verkaufstag ablaufen, sondern wird über drei Tage lang bis zum Samstag mit Sonderaktionen gefeiert.







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