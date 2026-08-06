Am Samstag schließt der Rewe-Markt in Betzdorf für mehrere Wochen. Dann beginnt die heiße Phase des groß angelegten Umbaus. Die Lebensmittel, die noch übrig bleiben, sollen gespendet werden. Wann genau der Markt wieder öffnet, ist noch nicht bekannt.
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Die Regale im Rewe Petz in Betzdorf leeren sich sichtlich. Seit mehreren Monaten wird bereits am Umbau des Supermarktes an der B62 gearbeitet. Manche Regale fehlen bereits. In wenigen Tagen wird eine umfassende Sanierung beginnen. Dafür muss der Markt am Samstag erst mal seine Pforten schließen.