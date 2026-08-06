Neueröffnung im Herbst
Rewe-Markt in Betzdorf schließt am Samstag
Derzeit ist der Rewe-Markt in Betzdorf nur über einen Seiteneingang erreichbar. Ab diesem Samstag schließt er dann für mehrere W
Derzeit ist der Rewe-Markt in Betzdorf nur über einen Seiteneingang erreichbar. Ab diesem Samstag schließt er dann für mehrere Wochen.
Thomas Leurs

Am Samstag schließt der Rewe-Markt in Betzdorf für mehrere Wochen. Dann beginnt die heiße Phase des groß angelegten Umbaus. Die Lebensmittel, die noch übrig bleiben, sollen gespendet werden. Wann genau der Markt wieder öffnet, ist noch nicht bekannt.

Lesezeit 2 Minuten
Die Regale im Rewe Petz in Betzdorf leeren sich sichtlich. Seit mehreren Monaten wird bereits am Umbau des Supermarktes an der B62 gearbeitet. Manche Regale fehlen bereits. In wenigen Tagen wird eine umfassende Sanierung beginnen. Dafür muss der Markt am Samstag erst mal seine Pforten schließen.
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