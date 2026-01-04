Altenkirchen schwelgt in Musik Revivalband zelebriert Hits von Simon & Garfunkel Werner Klak 04.01.2026, 18:00 Uhr

i Mit „Bridge over troubled water“ setzte die Simon & Garfunkel Rivivalband einen passenden Schlussakkord in einem einzigartigen Konzert in der Altenkirchener Stadthalle. Werner Klak

Die Musik des Kult-Duos lebt beim Konzert des Altenkirchener Kultursalons wieder auf. Die Zuhörer sind vollauf begeistert, singen mit und träumen bei Titeln wie „The Sound of Silence“ von vergangenen Zeiten.

1970 hatten sie zuletzt ihr offizielles Konzert gegeben: das Kult-Duo Simon & Garfunkel. Am Freitagabend tauchten sie auf der Bühne des Kultursalons wieder auf, in Form der großartigen Simon & Garfunkel Revivalband. Sie wartete mit einem fantastischen Programm auf, das die Zuhörer vollauf begeisterte.







