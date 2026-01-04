Revivalband zelebriert Hits von Simon & Garfunkel

Die Musik des Kult-Duos lebt beim Konzert des Altenkirchener Kultursalons wieder auf. Die Zuhörer sind vollauf begeistert, singen mit und träumen bei Titeln wie „The Sound of Silence“ von vergangenen Zeiten.
Lesezeit 2 Minuten
1970 hatten sie zuletzt ihr offizielles Konzert gegeben: das Kult-Duo Simon & Garfunkel. Am Freitagabend tauchten sie auf der Bühne des Kultursalons wieder auf, in Form der großartigen Simon & Garfunkel Revivalband. Sie wartete mit einem fantastischen Programm auf, das die Zuhörer vollauf begeisterte.