Abschluss des Kultursommers Reuschs Wortspiele im Hammer Kulturhaus 12.10.2025, 17:00 Uhr

i Der Kabarettist und Sprecher Stefan Reusch war zu Gast im Kulturhaus in Hamm und stellte sein Programm „Europa zwischen Gut und Börse“ vor. Musikalisch begleitet wurde er dabei von Heinz Becker-Lehfeldt. Sonja Roos

Der Hammer Kultursommer endete mit einer ganz besonderen Veranstaltung: Der bekannte Kabarettist, Podcaster und Sprecher Stefan Reusch war zu Gast im Kulturhaus und stellte sein Programm „Europa zwischen Gut und Börse“ vor.

Gut 80 Besucher sind es im Hammer Kulturhaus, die den Kabarettisten, Podcaster und Radiosprecher Stefan Reusch an diesem Samstagabend sehen wollen. Es ist zudem die letzte Veranstaltung, die unter dem Dach des Hammer Kultursommers stattfindet, wie Ortsbürgermeister Thomas Christmann in seinem Grußwort verrät.







Artikel teilen

Artikel teilen