Aktuell erscheint eine Regioklinik in Altenkirchen ebenso (un-)wahrscheinlich wie ein Deutscher Fußballmeister HSV. Es bleibt die Debatte um das medizinische Versorgungsangebot rund um die Kreisstadt, in die sich jetzt Matthias Reuber einschaltet.
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In der Diskussion um die Zukunft des ehemaligen Krankenhauses in Altenkirchen hat sich jetzt der CDU-Kreischef und Landtagsabgeordnete Matthias Reuber positioniert. „Wir brauchen eine verlässliche und leistungsfähige Gesundheitsversorgung im Landkreis Altenkirchen.