Debatte um Regioklinik
Reuber: Welche Pläne hat die Diakonie für Altenkirchen?
Matthias Reuber will mit Blick auf die medizinische Versorgung Klarheit für die Menschen in und um Altenkirchen.
Matthias Reuber will mit Blick auf die medizinische Versorgung Klarheit für die Menschen in und um Altenkirchen.
Paul Schneider

Aktuell erscheint eine Regioklinik in Altenkirchen ebenso (un-)wahrscheinlich wie ein Deutscher Fußballmeister HSV. Es bleibt die Debatte um das medizinische Versorgungsangebot rund um die Kreisstadt, in die sich jetzt Matthias Reuber einschaltet.

Lesezeit 2 Minuten
In der Diskussion um die Zukunft des ehemaligen Krankenhauses in Altenkirchen hat sich jetzt der CDU-Kreischef und Landtagsabgeordnete Matthias Reuber positioniert. „Wir brauchen eine verlässliche und leistungsfähige Gesundheitsversorgung im Landkreis Altenkirchen.
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