Landratswahl 2027 Reuber setzt auf eine geschlossene CDU im AK-Land Markus Kratzer 22.10.2026, 15:30 Uhr

i CDU-Kreisvorsitzender Matthias Reuber bei der Eröffnung der Mitgliederversammlung in der Stadthalle Betzdorf. Markus Kratzer

Die CDU-Mitglieder im Kreis Altenkirchen haben am Montagabend in Betzdorf Tobias Gerhardus mehrheitlich zum Landratskandidaten der Partei bestimmt. Im Nachgang zu der Wahl haben wir mit dem CDU-Kreisvorsitzenden Matthias Reuber gesprochen.

187 Stimmen für Tobias Gerhardus, 119 Stimmen für seinen Mitbewerber Christof Weitershagen. Die Mitglieder der CDU haben am Montagabend in der Stadthalle Betzdorf dem Ersten Kreisbeigeordneten aus Herdorf das Vertrauen ausgesprochen. Mehrheitlich trauen sie dem 47-Jährigen zu, dass es ihm gelingt, dass die Christdemokraten auch nach der Wahl am 11.







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