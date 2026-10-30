Unfall im Windecker Land Rettungswagen kollidiert auf Weg zu Notfall mit Pferd Michael Fenstermacher 30.10.2026, 12:21 Uhr

i Auf der Anfahrt zu einem medizinischen Notfall ist am frühen Freitagmorgen in Windeck ein Rettungswagen mit einem Pferd kollidiert. Marco Brauner / Feuerwehr Windeck

Sie waren auf dem Weg zu einem Notfall – und wurden plötzlich selbst in einen Unfall verwickelt. Die Besatzung eines Rettungswagens ist am Freitagmorgen nahe des AK-Lands mit einem Pferd kollidiert. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht.

Schwerer Unfall vor den Toren des AK-Landes am frühen Freitagmorgen: Bei der Kollision mit einem Pferd nahe des Windecker Ortsteils Helpenstell haben Fahrer und Beifahrerin eines Rettungswagens gegen 3.10 Uhr Verletzungen erlitten. Die Stute überlebte den Zusammenstoß nicht, wie die Polizei mitteilt.







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