Sie waren auf dem Weg zu einem Notfall – und wurden plötzlich selbst in einen Unfall verwickelt. Die Besatzung eines Rettungswagens ist am Freitagmorgen nahe des AK-Lands mit einem Pferd kollidiert. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht.
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Schwerer Unfall vor den Toren des AK-Landes am frühen Freitagmorgen: Bei der Kollision mit einem Pferd nahe des Windecker Ortsteils Helpenstell haben Fahrer und Beifahrerin eines Rettungswagens gegen 3.10 Uhr Verletzungen erlitten. Die Stute überlebte den Zusammenstoß nicht, wie die Polizei mitteilt.