Über eine Stunde und 15 Minuten bis zur Einlieferung: Handelt es sich bei dem, was eine Frau mit Schlaganfallsymptomen in Wissen erlebte, um einen Einzelfall? Unsere Zeitung hat beim Rettungsdienst nachgefragt.

Ein kürzlich vom ehemaligen Pfarrer Hans-Jürgen Volk aus Eichelhardt auf Facebook veröffentlichter Bericht über die Odyssee einer Angehörigen mit Schlaganfallverdacht aus dem Wissener Schwimmbad hat für Aufsehen gesorgt. Die Angehörige wurde laut Volk nach einem 30-minütigen Telefonmarathon der Rettungssanitäterin und einer Fahrzeit von mindestens 45 Minuten schließlich im Kreiskrankenhaus Gummersbach versorgt. Volk nahm dieses Erlebnis zum Anlass, seine Sorgen um die medizinische Versorgung zum Ausdruck zu bringen – und steht damit nicht allein da, wie die Reaktionen zu seinem Beitrag belegen. Auf Anfrage unserer Zeitung nimmt nun Mike Matuschewski, Leiter des DRK-Rettungsdienstes Kreis Altenkirchen, Stellung zu den Abläufen und Herausforderungen bei der Einweisung von Notfallpatienten. Dabei betont er: Zum konkreten Fall könne und dürfe er sich nicht äußern, da er ihn nicht kenne und daher nicht beurteilen könne. Zudem sei er an die Schweigepflicht gebunden. Somit ist es Matuschewski ein Anliegen, allgemein über das System und die Abläufe des Rettungsdiensts zu sprechen.

Die gute Nachricht zuerst: Matuschewski nährt Hoffnungen, wonach sich die Anfahrtszeiten in naher Zukunft wieder deutlich reduzieren könnten – dann, wenn es wieder eine Neurologie im Kirchener Krankenhaus gibt. Das soll im Zuge der Trägerübernahme der Diakonie bis zum Jahresende geschehen, wie unsere Zeitung mehrfach in der Vergangenheit berichtete. Grundsätzlich gelte, dass ein Patient bei einem Schlaganfallverdacht nicht in jede beliebige Notfallstation eingeliefert werde. Es bedürfe spezieller Schlaganfalleinheiten, sogenannte Stroke Units, in den Kliniken. Im aktuellen Fall, von Wissen aus betrachtet, wären die nächstgelegenen Möglichkeiten hierfür Asbach, Gummersbach oder Siegen gewesen, alle etwa 40 bis 45 Minuten entfernt. Doch laut dem Erfahrungsbericht von Volk habe es über eine Stunde und 15 Minuten gedauert bis zur Einlieferung. Vor Ort habe eine Rettungssanitäterin 30 Minuten „herumtelefonieren“ müssen, um einen freien Platz zu finden.

Rettungswagen-Besatzung kann online Kapazitäten prüfen

Matuschewski verweist auf den zentralen Behandlungsnachweis, den es in Deutschland gebe und auf den die jeweils zuständige Leitstelle Zugriff habe. Mittlerweile könne auch die Besatzung eines Rettungswagens online einsehen, welche Klinik Kapazitäten frei hat. Sollten alle geeigneten Kliniken belegt oder „abgemeldet“ sein, bestehe immer noch die Möglichkeit einer „Zwangsbelegung“. In solchen Fällen weise die Leitstelle ein Krankenhaus an, den Patienten aufzunehmen, da die Klinik zur Behandlung verpflichtet sei. Dies geschehe in Absprache mit dem Team vor Ort, das die Situation am besten einschätzen könne.

Soweit so gut. Doch es kommt ein weiterer Aspekt hinzu, der besonders den an der Landesgrenze zu NRW liegenden Landkreis Altenkirchen betrifft: Die Leitstelle in Montabaur hat laut Matuschewski keinen Überblick über die Kapazitäten in Nordrhein-Westfalen. In solchen Fällen müsste sie bei den Kollegen in Siegen nachfragen, erklärt Matuschewski. Aus praktischen Gründen könne die Rettungswagenbesatzung in Absprache mit der eigenen Leitstelle auch direkt die Leitstelle in NRW kontaktieren – also selbst zum Hörer greifen. Dieses Vorgehen könne sogar sinnvoller sein, da oft Rückfragen zum Symptombeginn beim Schlaganfall oder zum Patientenalter gestellt würden, welche die Besatzung vor Ort besser beantworten könne, erklärt Matuschewski.

Telefonische Kliniksuche nur in Ausnahmefällen

Dass Rettungssanitäter vor Ort einzelne Krankenhäuser abtelefonieren, sei allerdings nicht die Regel. Auf ein solches Vorgehen werde nur in schwierigen Situationen zurückgegriffen, um durch Rücksprache mit der Klinik das Beste für den Patienten zu erreichen, insbesondere wenn alle „vernünftigen Optionen abgemeldet“ seien und entschieden werden müsse, wer den Patienten trotz Auslastung am besten versorgen kann, so Matuschewski.

Klar ist, dass die aktuelle Versorgungssituation durch den Wegfall der Neurologie in Kirchen erschwert wird. Matuschewski betont, dass eine Wiederbelebung die Lage für Schlaganfallverdachtsfälle „auf jeden Fall“ entspannen würde. Gleichzeitig stellt er heraus, dass Notfälle im Allgemeinen „eigentlich immer sehr gut funktioniert“ hätten, wenn es darum ging, einen Behandlungsplatz zu erhalten. Auch wenn eine Verlegung des Patienten im Nachhinein manchmal notwendig sein könnte, sei die Erstversorgung nie ein Problem gewesen. Die Situation sei in letzter Zeit sogar „etwas besser geworden“, so der Leiter des Rettungsdiensts im Kreis Altenkirchen.