Sanierungsstau in Betzdorf
Rettung für Molzbergbad: Politik hofft auf Fördergelder
Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Schließungen des Molzbergbads aufgrund störanfälliger Technik.
Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Schließungen des Molzbergbads aufgrund störanfälliger Technik.
Daniel-D. Pirker

Die Technik streikt schon seit Längerem. Die Wasseraufbereitung läuft etwa nur noch über eine Notlösung. Immer wieder musste das Molzbergbad deswegen schließen. Die Politik hofft nun auf ein Förderprogramm des Bunds.

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Hängt an dieser Förderung die Zukunft des Molzbergbads? Regelmäßigen Gästen wird es negativ aufgefallen sein in den vergangenen Jahren: Immer wieder musste das Hallenbad geschlossen werden, nicht immer nur aus Personalgründen. Es ist seit Langem kein Geheimnis, dass die Verantwortlichen mit technischen Problemen zu kämpfen haben, die störanfällig sind und immer wieder unvorhergesehene Schließtage verursachen.

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