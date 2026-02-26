Der nächste Neuanfang? Restaurant in der Germania Wissen schließt Anfang März Sonja Roos 26.02.2026, 16:00 Uhr

i Da braut sich was zusammen: Das Restaurant Germania schließt zum 2. März, am 15. März steht zudem ein Betreiberwechsel an heißt es in den Sozialen Medien. Thomas Hoffmann

Das Restaurant Germania in Wissen schließt zum 2. März. Ab dem 15. März steht zudem ein Betreiberwechsel an, der Hotelbetrieb gehe aber weiter, verkündeten die Betreiber in den Sozialen Medien. Für das Restaurant ist es nicht die erste Schließung.

Die Ankündigung kam überraschend und wurde durch die Betreiber nur über die sozialen Medien verbreitet: Das Restaurant Germania in Wissen schließt zum 2. März. Der Hotelbetrieb bleibe weiter bestehen, heißt es in dem Post. Alle geplanten Veranstaltungen würden zeitnah gesondert eine Information erhalten, steht weiter da.







