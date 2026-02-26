Der nächste Neuanfang?
Restaurant in der Germania Wissen schließt Anfang März 
Da braut sich was zusammen: Das Restaurant Germania schließt zum 2. März, am 15. März steht zudem ein Betreiberwechsel an heißt
Da braut sich was zusammen: Das Restaurant Germania schließt zum 2. März, am 15. März steht zudem ein Betreiberwechsel an heißt es in den Sozialen Medien.
Thomas Hoffmann

Das Restaurant Germania in Wissen schließt zum 2. März. Ab dem 15. März steht zudem ein Betreiberwechsel an, der Hotelbetrieb gehe aber weiter, verkündeten die Betreiber in den Sozialen Medien. Für das Restaurant ist es nicht die erste Schließung.

Lesezeit 2 Minuten
Die Ankündigung kam überraschend und wurde durch die Betreiber nur über die sozialen Medien verbreitet: Das Restaurant Germania in Wissen schließt zum 2. März. Der Hotelbetrieb bleibe weiter bestehen, heißt es in dem Post. Alle geplanten Veranstaltungen würden zeitnah gesondert eine Information erhalten, steht weiter da.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren