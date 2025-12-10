Parkplätze, Treppe und mehr Restarbeiten am Fachmarktzentrum Altenkirchen laufen Annika Stock 10.12.2025, 09:00 Uhr

i Die Parkplätze auf der rückliegenden Seite des Rewe-Marktes am Dammweg werden derzeit noch fertiggestellt. Auch andere Restarbeiten laufen noch. Annika Stock

Die Restarbeiten am und um das Fachmarktzentrum in Altenkirchen laufen. So werden noch weitere Parkplätze fertiggestellt, ebenso die Zuwegung von der Schützenstraße zum Dammweg. Auch in der Wilhelmstraße in der Fußgängerzone tut sich etwas.

Die provisorische Bushaltestelle am Fachmarktzentrum Altenkirchen ist schon eingerichtet – zumindest das Bushalteschild steht. „Wir werden das Fachmarktzentrum erst mit dem Sommerfahrplan 2026 in den getakteten Fahrplan im ÖPNV aufnehmen können“, berichtet Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz gegenüber unserer Zeitung.







Artikel teilen

Artikel teilen