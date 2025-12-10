Restarbeiten am Fachmarktzentrum Altenkirchen laufen

Die Restarbeiten am und um das Fachmarktzentrum in Altenkirchen laufen. So werden noch weitere Parkplätze fertiggestellt, ebenso die Zuwegung von der Schützenstraße zum Dammweg. Auch in der Wilhelmstraße in der Fußgängerzone tut sich etwas.
Die provisorische Bushaltestelle am Fachmarktzentrum Altenkirchen ist schon eingerichtet – zumindest das Bushalteschild steht. „Wir werden das Fachmarktzentrum erst mit dem Sommerfahrplan 2026 in den getakteten Fahrplan im ÖPNV aufnehmen können“, berichtet Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz gegenüber unserer Zeitung.