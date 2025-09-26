VG Altenkirchen-Flammersfeld Resolution setzt auf „Differenziertes Wolfsmanagement“ 26.09.2025, 18:00 Uhr

i Der Wolf beschäftigt die Menschen im Westerwald. Die neu gegründete Arbeitsgruppe "Wolf" der VG Altenkirchen-Flammersfeld soll den konstruktiven Austausch mit Ministerium und Kluwo fördern. Carsten Rehder. picture alliance/dpa

Eine Arbeitsgruppe aus der VG Altenkirchen-Flammersfeld hat eine „Resolution zur Rückkehr des Wolfes im Westerwald“ erarbeitet. Wenn der VG-Rat am 1. Oktober grünes Licht gibt, soll das Papier mit Vorschlägen auf den Weg zum Umweltministerium gehen.

Eine neue achtköpfige Arbeitsgruppe unter dem Titel „Wolf“ soll den konstruktiven Austausch der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld mit dem Umweltministerium und dem Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) künftig fördern. „Wir wollen miteinander sprechen und nicht übereinander“, betont VG-Bürgermeister Fred Jüngerich im Gespräch gegenüber unserer Zeitung.







