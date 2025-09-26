Eine Arbeitsgruppe aus der VG Altenkirchen-Flammersfeld hat eine „Resolution zur Rückkehr des Wolfes im Westerwald“ erarbeitet. Wenn der VG-Rat am 1. Oktober grünes Licht gibt, soll das Papier mit Vorschlägen auf den Weg zum Umweltministerium gehen.
Lesezeit 4 Minuten
Eine neue achtköpfige Arbeitsgruppe unter dem Titel „Wolf“ soll den konstruktiven Austausch der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld mit dem Umweltministerium und dem Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) künftig fördern. „Wir wollen miteinander sprechen und nicht übereinander“, betont VG-Bürgermeister Fred Jüngerich im Gespräch gegenüber unserer Zeitung.