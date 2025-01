Soziales Engagement Reparatur-Café-Team hilft Daadener Familie Gaby Wertebach 10.01.2025, 15:00 Uhr

i Ein Teil des Reparatur-Café-Teams mit Carmen Strunk-Ebener bei der Spendenübergabe. Gaby Wertebach

Bei einem schrecklichen Hausbrand im September kam die Mutter von Pia ums Leben. Dank einer Spende kann sich das Mädchen nun ein Jugendzimmer einrichten.

Es gibt sie trotz allem Negativen in der Welt noch: Menschen denen es ein Anliegen ist, anderen zu helfen. Dazu zählt die zehnköpfige Mannschaft des Reparatur-Cafés der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. In sieben Jahren haben die Männer, die ihre Dienstleistungen ehrenamtlich erbringen, mehr als 6000 Euro an Spenden einnehmen können.

