Der Mann, der im Februar 2023 in der katholischen Pfarrkirche in Wissen Feuer gelegt hatte, wurde schnell gefasst und zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Fast so lange könnte die Renovierung dauern.

So langsam werden sie wieder sichtbar, die Fresken des Malers Peter Hecker. In der Pfarrkirche Kreuzerhöhung in Wissen, die vor fast zweieinhalb Jahren durch Brandstiftung arg beschädigt worden ist, kommen die Restaurierungsarbeiten – trotz einiger Verzögerungen – voran. Nicht nur an diesem kunstvollen Alleinstellungsmerkmal.

In den 1920er- und 1930er-Jahren hatte Hecker in dem katholischen Gotteshaus mit seinen Bibelszenen samt zeitgenössischen und lokalen Anspielungen einen unverwechselbaren Schatz geschaffen. Erst kurz vor dem Brand waren sie fachkundig restauriert worden. Jetzt, nachdem Teile des Gerüstes im Kircheninneren abgebaut sind, zeigt sich insbesondere im Mittelschiff beim Blick an die Decke, dass die Fresken wohl nie wieder ihren farblichen Zauber voll entfalten werden. „Die Fresken sind gerettet, aber man wird dauerhaft Spuren des Brandes sehen“, sagt Pfarrer Martin Kürten, der sich zuversichtlich zeigt, „dass wir zu Ostern 2026 mit der Gemeinde die Gottesdienste wieder hier feiern können.“

i Seit fast zweieinhalb Jahren ist die Pfarrkirche Kreuzerhöhung eine Baustelle. Thomas Hoffmann

Indes war es ein langer Weg bis hierher, denn nach dem verheerenden Brand am 10. Februar 2023 zeigte sich das Innere in teilweise erschreckendem Zustand. Obwohl sehr schnell mit Restaurierungsarbeiten begonnen wurde, gestaltete sich die Wiederherstellung problematisch. „Durch Rauchgasentwicklung hat sich alles, was in diesen Gasen war, auf der Oberfläche der Wände abgelagert“, sagt Johannes Valks, der als Einsatzleiter vor Ort die Arbeiten koordiniert.

So musste beispielsweise zwei Mal mittels einer Putzmaschine ein Bindemittel aufgetragen werden, das die Rückstände aus dem Wandbelag saugte. Nach jeweils 24-stündiger Trockenphase musste dann das Ganze in mühseliger Handarbeit mit dem Spachtel wieder entfernt werden, bei der Größe der Fläche nahezu eine Herkulesaufgabe. Erst danach waren die Wände wieder weiß.

i Die Hecker-Fresken aus den 1920er/1930er-Jahren sind freigelegt, aber Spuren des Brandes vom 10. Februar 2023 werden sie wohl für immer tragen. Thomas Hoffmann

Darüber hinaus waren kirchliche Zeremoniengegenstände und die Orgel vollständig zerstört, der Boden im Altarraum und die dort liegenden Platten geborsten, die Altäre selbst ebenfalls arg in Mitleidenschaft gezogen, genau wie die erwähnten Hecker-Fresken. „Die Seitenaltäre wurden vor drei Monaten abmontiert und sie befinden sich derzeit noch in der Restaurationswerkstatt in Köln“, sagt Pfarrer Kürten. Mit Blick auf die neue Orgel freut er sich, dass diese mit dem original Orgelgehäuse aus der Barockzeit (das derzeit gereinigt und überarbeitet wird) sozusagen ein historisches Kleid erhält. Das Gehäuse aus den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde bereits entfernt, ebenso wie weitere Teile des Orgelinnenlebens.

Für die Restauration verantwortlich zeichnen unter anderem die beiden Restauratoren Sanja Blagojevic und Daniel Schäfers von den Restauratoren Karthäuser Hof GbR aus Köln. Mit Akribie und großem Sachverstand tun sie das ihre, um die Kirche Kreuzerhöhung wieder erstrahlen zu lassen – ein Ansinnen, dem Pfarrer Kürten mit Blick auf seine Gemeinde und die Menschen in Wissen vor allem in Hinsicht auf „Kontinuität“ und „Bewahren historischer Elemente“ große Bedeutung beimisst: „Nach dem verheerenden Stadtbrand im Jahre 1788 und bei der Ausmalung durch Hecker in den 1920er und 1930er-Jahren konnten die Wissener weitestgehend selbstständig über die Gestaltung der Kirche entscheiden. Inzwischen sind die Einflussnahme und die Vorgaben durch Köln wesentlich massiver.“

i Noch sind viele Arbeiten notwendig, damit die katholische Kirche Kreuzerhöhung bald wieder in altem Glanz erstrahlen kann. So muss beispielsweise der Bodenbelag im Altarbereich erneuert werden, wie Koordinator Johannes Valks deutlich macht. Thomas Hoffmann

Zugleich führt der Pfarrer an, dass sich viele Wissener den Zustand zurückwünschen, der mit dem Brand vor mehr als zwei Jahren verloren ging. „Mich interessieren vor allem die Menschen, die hier leben und hier beten wollen, und weniger Kunstinteressierte aus ganz Deutschland, die zur Besichtigung anreisen“, sagt er im Sinne der Pfarrei.

Noch bleibt aber einiges zu tun: So müssen beispielsweise die Heizungsschächte neu gedämmt und der Bodenbereich im Altarraum neu hergestellt werden. Erst dann können Altar und Kanzeln folgen, damit die Kirche Kreuzerhöhung am höchsten christlichen Fest im nächsten Jahr in altem Glanz neu erstrahlen kann.