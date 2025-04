Petrus zeigte Wohlwollen und schickte strahlenden Sonnenschein – perfekte Bedingungen für das traditionelle Ostereier-Weitwerfen in Horhausen, das in diesem Jahr gleich zwei neue Rekorde verzeichnen konnte. Mit 261 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Alter von 3 bis 92 Jahren wurde ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt. Auf der Wettkampfwiese am Feuerwehrhaus flogen die Ostereier in unterschiedlichsten Wurftechniken durch die Luft – die meisten landeten unversehrt auf dem Rasen. Die wenigen zerplatzten Eier blieben als Vogelfutter auf der Wiese zurück.

Auch bei der Besucherzahl erreichte die beliebte Veranstaltung, die von der Ortsgemeinde Horhausen und der Tourist-Information der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld organisiert wird, einen neuen Höchststand. Für das leibliche Wohl sorgten Michaela Schug und ihre engagierte Truppe vom Förderverein der Feuerwehr Horhausen. Die ausgelassene Volksfeststimmung prägte den gesamten Nachmittag.

i Markierungen auf der Wiese helfen beim Messen. Chadia Struck

An der Spitze des seit mehr als 35 Jahren am Ostersonntag stattfindenden Wettbewerbs landeten in diesem Jahr Patric Karpowitz (47 Jahre, aus Dresden) und Cederic Bock (22 Jahre, aus Horhausen), die beide eine Wurfweite von beachtlichen 63 Metern erreichten. Der Hauptpreis, ein großer Präsentkorb, ging per Losentscheid schließlich an Cederic Bock. Den dritten Platz sicherte sich Florent Hoxa (24 Jahre, aus Horhausen) mit einer Wurfweite von 62 Metern.

Bei den Frauen war Vanessa Lambertz (31 Jahre, aus Hachenburg) mit 48 Meter die erfolgreichste Werferin. Platz zwei belegte Katrin Mandl (42 Jahre, aus Altenburg) mit 43 Meter, gefolgt von Julia Schuh (36 Jahre, aus Hennef), die ihr Ei auf 37 Meter warf.

Älteste Teilnehmerin: Elsbet Krumtum (92 Jahre, aus Fluterschen): 13 Meter Sie durfte sich über einen Sonderpreis freuen – ein Genießerfrühstück für zwei Personen, gestiftet vom Hotelpark „Der Westerwald Treff“ in Oberlahr.

i Fred Jüngerich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, machte den ersten Wurf. Chadia Struck

Den ersten Wurf des Tages absolvierte Bürgermeister Fred Jüngerich, der mit sportlicher Energie eine Weite von 41 Metern erzielte. Ortsbürgermeister Thomas Schmidt führte mit gewohnt souveräner Moderation durch das Event. Beide bedankten sich herzlich bei den Organisatoren und den zahlreichen Helferinnen und Helfern, die vor und hinter den Kulissen für einen reibungslosen Ablauf sorgten.

Die Siegerehrung wurde von Daniela Paffhausen (Leiterin Marketing bei der Bad Honnef AG), Rolf Schmidt-Markoski (Beigeordneter der Verbandsgemeinde) und Ortsbürgermeister Thomas Schmidt vorgenommen. Die Preise wurden – wie auch in den Vorjahren – großzügig von der Bad Honnef AG gestiftet.

Mit sportlichem Ehrgeiz, guter Laune und viel Gemeinschaftsgefühl wurde das Ostereier-Weitwerfen in Horhausen auch in diesem Jahr zu einem vollen Erfolg – ein Fest für die ganze Familie. R. Schmidt-Markoski

Weitere Preisträgerinnen und Preisträger

Kinder bis 5 Jahre:

Jon Porzhaku (5 Jahre, aus Koblenz): 20 Meter

Ben Karbowitz (5 Jahre, aus Dresden): 15 Meter

Henry Schäfer (5 Jahre, aus Horhausen): 15 Meter

Kinder 6 bis 10 Jahre:

Tom Huteroth (10 Jahre, aus Windhagen): 36 Meter

Tom Karpowitz (9 Jahre, aus Dresden): 35 Meter

Ben Kleisz (10 Jahre, aus Mammelzen): 31 Meter

Mädchen 11 bis 14 Jahre:

Lucie Mühl (12 Jahre, aus Neuwied): 26 Meter

Emily Wambach (13 Jahre, aus Bonefeld): 24 Meter

Jungen 11 bis 14 Jahre:

Vincent Thomas (12 Jahre, aus Bonn): 44 Meter

Ben Meyer (12 Jahre, aus Willroth): 43 Meter

Joshua Hensgen (12 Jahre, aus Pleckhausen): 42 Meter

Mädchen 15 bis 17 Jahre:

Jana Schmidt (15 Jahre, aus Horhausen): 40 Meter

Jungen 15 bis 17 Jahre: