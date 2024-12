VG Betzdorf-Gebhardshain Rekord-Haushalt in stiller Einigkeit verabschiedet 22.12.2024, 12:00 Uhr

i Weiterhin investiert die VG kräftig in das Besucherbergwerk Bindweide in Steinebach. Für 2025 sind 645.000 Euro vorgesehen. Heidrun Braun. Heidrun Braun/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Historisch hoch und ohne Diskussion: Der Haushalt der VG Betzdorf-Gebhardshain wurde einstimmig beschlossen. Trotz Einsparungen sind Ausgaben für Feuerwehr und Schulen geplant.

Diese Verabschiedung eines Haushalts war gleich in doppelter Hinsicht historisch. So wurde über ein Zahlenwerk für die noch junge Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain beschlossen, dessen Volumen so hoch wie noch nie ist mit über 27 Millionen. Hinzu kommt eine weitere Besonderheit: Die Ratsmitglieder votierten einstimmig für das Zahlenwerk, doch wieso erfuhren die Zuhörer nur eingeschränkt.

