Eine Freundschaft in Betzdorf zerbrach und endete später in einem Streit mit dem Einsatz von Pfefferspray vor Gericht. Auch wenn der Angeklagte angibt, er habe kein Reizgas gegen seinen früheren Freund eingesetzt: Die Beweise sprechen gegen ihn.

Es sei spät gegen Abend gewesen an jenem Augusttag im vergangenen Jahr, etwa 23 Uhr. Da sei sein früherer Freund Christian W. zu ihm gekommen, habe bei ihm in Alsdorf geklingelt, erzählt Sebastian K. (alle Namen geändert). Aggressiv sei er gewesen. Da es schon öfters zu Problemen mit ihm gekommen sei, habe Sebastian K. ihn nicht hereingelassen. Darauf soll der Angeklagte zum Fenster gegangen sein, das auf Kipp stand, den fast komplett runtergezogenen Rolladen etwas hochgedrückt und Pfefferspray in die Wohnung gesprüht haben. Deshalb muss sich Christian W. vor dem Betzdorfer Amtsgericht wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Der Angeklagte selbst streitet die Vorwürfe zum Teil ab. Er gibt zu, dass er an jenem Abend zu Sebastian K. gefahren sei. Auch, dass er nicht hereingelassen wurde und dann zum Fenster gegangen sei und den Rollladen etwas hochgehoben habe. Doch Pfefferspray soll dabei nicht zum Einsatz gekommen sein. „Ich habe so was überhaupt nicht“, sagt der 42-jährige Angeklagte.

Eine Freundschaft zerbricht an Schulden

Doch weshalb ist Christian W. überhaupt zu seinem ehemaligen Kumpel gefahren. Sie hätten sich in einer Firma kennengelernt und angefreundet, in der sie beide gearbeitet haben. „Wir haben uns gut verstanden“, sagt Christian W. Doch die Freundschaft soll ich die Brüche gegangen sein wegen Geldes – es sollen rund 170 Euro gewesen sein –, das der Angeklagte Sebastian K. geliehen haben soll. „Ein Jahr lang habe ich es nicht zurückbekommen“, sagt er der Richterin. „Ich habe ihm 1000 Mal gesagt: Eine Freundschaft wegen 170 Euro riskieren, ist doch Blödsinn.“ Als er an jenem Augustabend bei Sebastian K. gewesen sei, habe dieser ihm gesagt, er habe dort Hausverbot. Daraufhin sei der Angeklagte wieder gegangen. Später habe ihn dann die Polizei aufgesucht.

Doch wer hat nun recht? Der Angeklagte oder der mutmaßlich geschädigte Zeuge? Es steht Aussage gegen Aussage. Hinweise, dass tatsächlich Pfefferspray oder irgendeine Art von Reizgas eingesetzt wurde, gibt es allerdings. So hat die vom Zeugen verständigte Polizei, die wenige Minuten später eingetroffen ist, ein Foto des Zeugen gemacht, auf dem deutliche Rötungen im Gesicht und in den Augen erkennbar sind. Zudem gibt einer der Polizisten, der vor Ort gewesen ist und nun am Amtsgericht als Zeuge aussagt, an, dass er nicht in die Wohnung des Geschädigten gegangen ist, da schon kurz vor der Wohnungstür im Flur das Reizgas bemerkbar gewesen ist.

Der Zeuge hat zum Streit beigetragen

Durch Nachfragen des Verteidigers an den Geschädigten ist dann auch herausgekommen, wie es zu den Schulden gekommen ist. Denn Sebastian K. bestreitet zuerst, dass er Schulden bei dem Angeklagten habe, die er nicht bezahlen wolle. „Ich schulde ihm kein Geld“, sagt er. Doch bei weiteren Nachfragen sagt Sebastian K., dass der Angeklagte sein Fahrrad geklaut habe, um ihm zum Zahlen der Schulden bewegen.

Auch bei den sich widersprechenden Aussagen von Angeklagtem und Zeugen sieht der Staatsanwalt den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung erfüllt. Zum einen sei da das Foto, das die Augen- und Hautreizungen des Geschädigten belege. Dass dieser wegen eines Streites um 170 Euro sich selbst diese Verletzungen zugefügt haben soll, hält der Staatsanwalt für ausgeschlossen. „Meine Überzeugung ist es, dass Pfefferspray zum Einsatz kam“, sagt er im Gerichtssaal in Betzdorf. So sein eine Freiheitsstrafe im unteren Strafrahmen erforderlich. Zudem fordert der Staatsanwalt eine Geldauflage von 1000 Euro.

Verteidiger sieht Unschuld seines Mandanten

Der Verteidiger des Angeklagten, Daniel Walker, sieht das anders. Er sieht einen Freispruch als angemessen, da es sich nicht zweifelsfrei habe klären lassen, ob Sebastian K. den Angeklagten überhaupt als Täter identifizieren konnte. Laut Auffassung des Verteidigers habe er nur einen Arm gesehen, ob es sich dabei um Christian W. gehandelt habe – fraglich.

Die Richterin kann dem nicht folgen. Sie verurteilt Christian W. zu neun Monaten Haft auf Bewährung. Zudem muss er eine Geldauflage von 1000 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen.