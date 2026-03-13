Tote Schafe in Hof
Reißender Wolf wohl nur auf Durchreise im Westerwald
Der Wolf, der am 21. Dezember eine Schafherde in Hof angegriffen hat, könnte den Hohen Westerwald nur als Wanderkorridor genutzt haben.
Ist noch ein weiterer Wolf im Hohen Westerwald heimisch geworden? Diese Frage stellte sich, nachdem ein bislang unbekannter Rüde an einem Schafriss in Hof nachgewiesen wurde. Experten gehen aber eher von einem Tier auf Wanderschaft aus.

Woher kam der Wolf, der in der Nacht zum 21. Dezember vier Schafe aus der Haltung der Familie Amend in Hof getötet und elf weitere Tiere verletzt hat? Diese Frage dürften sich nicht zuletzt Weidetierhalter in der Region stellen. Denn der Rüde, der die Kennung GW5375m erhalten hat, ist nicht nur selbst zum ersten Mal nachgewiesen worden, sondern weist in seiner DNA auch keinerlei genetische Verwandtschaft mit anderen, bereits bekannten Wölfen auf.

