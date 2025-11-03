Reisebegeisterter Weyerbuscher Reiselust führt Max Granzin (18) nach Nordengland 03.11.2025, 16:50 Uhr

i Auf seiner Fahrt Richtung Altnaharra (Schottland) hatte Max-Manuel Granzin das sehr seltene Glück, Polarlichter zu sehen. Max Granzin

Polarlichter, Loch Ness, der berühmte Hogwarts-Express – all das sind Eindrücke, die von Max Manuel-Granzins jüngster Reise nach Nordengland bleiben. Der 18-jährige Weyerbuscher hat es nun nach Nordengland verschlagen, nach dem er im Irak war.

Nach seinen Reisen in den Irak, nach Marokko und in die Ukraine zog es nun den reisebegeisterten Weyerbuscher Max-Manuel Granzin (18) jüngst nach Nordengland. „Großbritannien stand schon länger auf meiner Liste, und spätestens seit meiner Kurzreise nach London im März 2025 wollte ich unbedingt noch mehr sehen.







Artikel teilen

Artikel teilen