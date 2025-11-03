Reiselust führt Max Granzin (18) nach Nordengland

Polarlichter, Loch Ness, der berühmte Hogwarts-Express – all das sind Eindrücke, die von Max Manuel-Granzins jüngster Reise nach Nordengland bleiben. Der 18-jährige Weyerbuscher hat es nun nach Nordengland verschlagen, nach dem er im Irak war.
Lesezeit 3 Minuten
Nach seinen Reisen in den Irak, nach Marokko und in die Ukraine zog es nun den reisebegeisterten Weyerbuscher Max-Manuel Granzin (18) jüngst nach Nordengland. „Großbritannien stand schon länger auf meiner Liste, und spätestens seit meiner Kurzreise nach London im März 2025 wollte ich unbedingt noch mehr sehen.