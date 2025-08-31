In ihrer aktuellen Serie blickt unsere Zeitung auf die heimische Gastronomie und fragt „Wer kocht denn da?“ Nun haben wir Küchenchef Patrick Biegel im Restaurant „Maracana“ im Hotel Glockenspitze in Altenkirchen über die Schulter geschaut.

Patrick Biegel (39) kocht für sein Leben gern. Das Restaurant Maracana im Hotel Glockenspitze und das Frühstücksrestaurant Campana sind sein Reich. Seit 2016 ist er hier Küchenchef und kümmert sich um das kulinarische Wohl der Gäste. Zu seinem Team gehören vier Köche, sieben Servicekräfte und Aushilfen. Insgesamt hat das Hotel Glockenspitze 34 Mitarbeiter. „Wir bieten hier gute deutsche Küche mit französischem Einfluss und auch italienischem“, erzählt Biegel. „Ich bin ein Verfechter davon, Regionalität zu fördern“, betont der 39-Jährige.

So lege man großen Wert darauf, viele Zutaten aus der Region direkt einzukaufen. So wolle man regionale Erzeuger von Genuss und Lebensmitteln durch den Einkauf fördern, wie es auch in der neuen Speisekarte heißt, die seit dem 28. August vorliegt. Denn: Alle drei Monate wird die Speisekarte umgestaltet – mit Fokus auf regional und saisonal. So arbeite man beispielsweise mit dem Bioland-Hof Alte Schmiede in Neitersen zusammen, mit dem Biolandhof Familie Lück in Roth oder den Teichanlagen Meißel in Dierdorf, wie Biegel erklärt. Für die Produkte fährt er höchstpersönlich zu den Anbietern, um sich ein Bild vor Ort zu machen. Pläne und Vorstellungen für neue regionale Zutaten und Gerichte hat der Küchenchef viele.

i Das Sport- und Seminarhotel Glockenspitze hat 44 Themenzimmer und wurde jüngst mit der Fairtrade-Plakette der Stadt Altenkirchen ausgezeichnet. Annika Stock

Neben den Maracana-Classics – beispielsweise Steak, Wiener Schnitzel, Königsberger Klopse (Biegels Favorit) und veganem Vergnügen – gibt es in der neuen Karte unter dem Titel „Jetzt gehts zur Sache“ unter anderem Maishähnchenbrust, Zweierlei von der Lachsforelle oder Tagliarini Pfifferlinge. Käsespezialitäten und süße Speisen dürfen nicht fehlen, ebenso wie Kleinigkeiten für „Davor und Zwischendrin“, dass beispielsweise Rinderconsommé, Burrata und Dreierlei Rote Beete bereithält. H auseigen werden Patisserie-Gerichte zubereitet. Preislich ist es schon etwas höherpreisig, aber man betreibe auch viel Aufwand für die Gerichte. „Die Kunden schätzen das“, so Biegel.

i Patrick Biegel (39) ist seit 2016 im Seminar- und Sporthotel Glockenspitze in Altenkirchen für das Restaurant Maracana und das Frühstücksrestaurant Campana als Küchenchef zuständig. Oliver Heimers Fotografie/Anja Heimers

Patrick Biegel betont beim Gespräch im Restaurant, dass er großen Wert darauf legt, dass sich „die Jungs entfalten können“, sprich: Experimente und eigene Ideen sind das A und O, die das Arbeiten in der Küche ausmachen. „Wir haben hier eine flache Hierarchie“, erklärt er. Das schätze er insgesamt beim Arbeitsumfeld im Hotel Glockenspitze sehr, so sei man mit der Geschäftsführung per Du und auf einer Wellenlänge.

Im Hotel Glockenspitze kann das Küchenteam Sachen ausprobieren, die in anderen Betrieben nicht machbar wären. Deshalb schätzt Biegel den Gestaltungsspielraum als sehr hoch ein. So dürften die Mitarbeiter gemeinsam in der Corona-Zeit die dritte Etage des Hotels gemeinsam umgestalten. „Das hat das Team noch mal besonders zusammengeschweißt“, ist Biegel überzeugt. Insgesamt bietet das Restaurant drinnen 80 Plätze für Gäste, draußen auf der Sonnenterrasse mit Pergola lassen sich Cocktails, Longdrinks und Weine genießen. Hier ist Platz für 50 Gäste. Im Séparée, „Copa“ können ruhige Geschäftsessen in stilvollem Ambiente oder romantische Dinner stattfinden. Hier haben bis zu 24 Personen Platz.

i Patrick Biegel ist stolz auf die Sonnenterasse, die Platz für 50 Personen bietet. Hier gibt es eine Outdoor-Küche. Annika Stock

Biegel kommt gebürtig aus Hadamar in Hessen und wohnt in Oberdreis. Mit neun Jahren zog er mit seiner Familie in den Westerwald. Seine Lehre hat er in der Glockenspitze absolviert, danach arbeitete er acht Jahre im Tannenhof bei Großmaischeid. Danach ging es wieder zurück zum Restaurant Maracana. Als er den Anruf 2016 von Geschäftsführer Reinhard Lülling bekam, ob er sich vorstellen könnte, ein neues Restaurant mitzugestalten, war Patrick Biegel direkt Feuer und Flamme. „Das ist genau meins“, sagt er. Deswegen habe er sich auch nicht zwei Mal bitten lassen. Nach der Umgestaltung im Jahr 2016 erfolgte im Jahr 2017 die Neueröffnung des Restaurants.

Der Name ist an das brasilianische Fußballstadion Maracana angelehnt, in dem die deutsche Nationalmannschaft im Jahr 2014 zuletzt Weltmeister wurde. Hier wird „Casual Dinning“ (zu Deutsch: lässiges, zwangloses Dinner) großgeschrieben. Sprich: Neben dem kulinarischen Genuss kommt die Atmosphäre zum Tragen, die zum einen industriellen Charme und zum anderen Fußball-Design – draußen auf der Sonnenterrasse mit Fußballrasen, drinnen mit Fotomotiven aus dem Stadion – für Gäste bereithält.

Ein besonderes Highlight sind die Küchenpartys, bei denen drei bis vier Hauptgänge in lockerer Atmosphäre serviert werden und die Gäste dem Küchenchef und seinem Team in der Küche einen zwanglosen Besuch abstatten können. „Da kommen Leute ins Gespräch, die sonst vielleicht nie miteinander geredet hätten“, gibt Biegel Einblicke. Das Angebot werde sehr gut angenommen.

i Im Campana gibt es Frühstück vornehmlich für Hotelgäste, aber auch hungrige Besucher von außerhalb können sich hier zum Start in den Tag stärken. Oliver Heimers Fotografie/Anja Heimers

Zu Hause kocht der 39-Jährige ebenfalls mit Leidenschaft. „Wir haben eine große, schöne Küche“, erzählt er. Auch neue Rezepte probiert er gerne vorab dort aus. „Meine Frau muss dann als Testerin fungieren“, berichtet Patrick Biegel lächelnd. Er ist verheiratet und Vater eines 18-jährigen Sohnes.

i Im Séparée, "Copa" im Restaurant können ruhige Geschäftsessen oder romantische Dinner stattfinden. Hier haben bis zu 24 Personen Platz. Annika Stock

Besonders stolz ist Biegel darauf, dass man für das Maracana-Restaurant keine großartige Werbung betreibe und viele Leute durch einfache Mund-zu-Mund-Propaganda den Weg in Hotel und Restaurant finden und sogar von weiter weg anreisen – das zeige auch, dass man gute Arbeit leiste.

Übrigens ist der Zwillingsbruder von Patrick Biegel, André Biegel, ebenfalls im Hotel Glockenspitze als Technischer Leiter beschäftigt, er kam etwas später als sein Bruder zum Hotel-Team dazu als gelernter Maler und Elektriker. André Biegel verantwortet die umfangreiche und nachhaltige Technik, die nach und nach ins Hotel integriert wurde, das aus dem Jahr 1992 stammt und kontinuierlich saniert und ausgebaut wurde. Das Hotel Glockenspitze verzeichnet 10.000 Übernachtungen im Jahr.

i Das Ambiente des Restaurants ist nach dem Vorbild des brasilianischen Fußballstadions Maracana gestaltet, in dem die Deutsche Nationalmannschaft 2014 Weltmeister wurde. Oliver Heimers Fotografie/Anja Heimers

Öffnungszeiten Maracana und Campana

Das Restaurant Maracana hat dienstags bis samstags von 18 bis 22 Uhr geöffnet. Sonst wird auch bei größeren (Tagungs)Gruppen bereits mittags geöffnet, auch je nach Feierlichkeiten – etwa Hochzeiten, Geburtstags- oder Familienfeiern werden Wünsche berücksichtigt. Aufgrund des höheren Andrangs freitags, samstags und dienstags wird geraten, einen Abendtisch zu reservieren. Sonntags und montags sind Ruhetage. Das Restaurant Campana hat montags bis samstags von 7 bis 10 Uhr geöffnet, sonntags von 7 bis 11 Uhr. Weitere Infos: https://www.glockenspitze.de/de/restaurants/maracana/ ann