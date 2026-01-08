Regioklinik: Reuber sieht das Land in der Pflicht

Wie stehen die Chancen, dass die Kreisstadt Altenkirchen nach der Schließung des Krankenhauses doch noch ein medizinisches „Upgrade“ erfährt? Für CDU-Mann Matthias Reuber ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.
Eine Regioklinik im Gebäude des ehemaligen DRK-Krankenhauses in Altenkirchen? Der Mainzer Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) siedelt ein solches Projekt, das einen Mix aus stationärer und ambulanter Versorgung unter einem Dach anbietet, nicht im Reich der Utopie an, wie er im Interview mit unserer Zeitung sinngemäß betonte.