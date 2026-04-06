Wählergruppe Käppele unterwegs Regioklinik in Hermeskeil Vorbild für Altenkirchen? Markus Kratzer 06.04.2026, 12:00 Uhr

i Der Marienhaus Campus in Hermeskeil. Kann er Blaupause für eine Regioklinik in Altenkirchen sein? Gunnar Lindner. Wählergruppe Käppele

Wenn über eine Regioklinik in Altenkirchen gesprochen wird, fällt über kurz oder lang der Begriff Hermeskeil, wo eine solche Einrichtung schon betrieben wird. Vertreter der Wählergruppe Käppele haben sich jetzt vor Ort im Hochwald ein Bild gemacht.

Er gilt als erste Regioklinik in Rheinland-Pfalz, der Marienhaus Campus in Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg). Wie auch immer das Konstrukt einer sektorenübergreifenden Versorgungseinheit künftig heißen – und wie viele es davon insbesondere im ländlichen Raum geben wird: Mitglieder der Wählergruppe Käppele haben sich Ende März auf die Reise in den Hochwald begeben, um sich ein Bild davon zu machen, ob ein solches Konstrukt auch ein Vorbild für ...







Artikel teilen

Artikel teilen