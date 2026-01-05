Regioklinik in Altenkirchen? Minister wird konkreter

Wird aus dem ehemaligen Krankenhaus in Altenkirchen eine Regioklinik? Aussagen von Gesundheitsminister Hoch in unserer Zeitung haben aufhorchen lassen. In seiner Antwort auf eine Anfrage von Matthias Reuber (CDU) hat er jetzt den Rahmen abgesteckt.
Lesezeit 2 Minuten
Im ehemaligen DRK-Krankenhaus Altenkirchen wurde längst der Schlüssel umgedreht. Geblieben ist ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ), die Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) sowie die Schmerztagesklinik. Doch wie weit könnten in der Kreisstadt die Türen für ein Mehr an medizinischer Versorgung doch wieder aufgehen?