Neue Krankenhauslandschaft Regioklinik – ein Hoffnungsschimmer für Altenkirchen? Markus Kratzer 01.12.2025, 15:00 Uhr

Im Zuge zweier DRK-Insolvenzverfahren kam das Aus für das Krankenhaus in Altenkirchen. In der Kreisstadt blieb ein MVZ. Könnte daraus jetzt doch "mehr" entstehen?

Die Aussagen der politisch Verantwortlichen sind (eigentlich) eindeutig: Es wird kein Krankenhaus mehr in Altenkirchen geben. Doch in der Debatte um die Krankenhausreform rücken plötzlich wieder die MVZ in den Fokus – und deren mögliche Aufwertung.

Der frühere Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nannte sie in seinen Reformplänen „sektorenübergreifende Häuser“. Beim amtierenden Mainzer Gesundheitsminister Clemens Hoch heißt es nun „Regiokliniken“. Beide Begriffe zielen in die gleiche Richtung.







