Regioklinik – ein Hoffnungsschimmer für Altenkirchen?

Die Aussagen der politisch Verantwortlichen sind (eigentlich) eindeutig: Es wird kein Krankenhaus mehr in Altenkirchen geben. Doch in der Debatte um die Krankenhausreform rücken plötzlich wieder die MVZ in den Fokus – und deren mögliche Aufwertung.
Lesezeit 3 Minuten
Der frühere Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nannte sie in seinen Reformplänen „sektorenübergreifende Häuser“. Beim amtierenden Mainzer Gesundheitsminister Clemens Hoch heißt es nun „Regiokliniken“. Beide Begriffe zielen in die gleiche Richtung.