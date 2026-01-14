Was passiert in Altenkirchen? Regioklinik: Diakonie sieht noch viele Fragen offen Markus Kratzer 14.01.2026, 19:44 Uhr

i Machten sich vor Ort ein Bild von dem medizinischen Angebot des MVZ in Altenkirchen (von links): Landrat Peter Enders, der Arzt Frank Hostmann, Diakonie-Geschäftsführer Josef Rosenbauer, Fred Jüngerich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, und Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz. Thorsten Stahl. Kreisverwaltung Altenkirchen

Ein ernst gemeinter Vorstoß, um die medizinische Versorgung zu verbessern – oder nur eine „Beruhigungspille“ in Wahlkampfzeiten? Wie realistisch ist eine Regioklinik in Altenkirchen? Wir haben bei der Diakonie nachgefragt.

Könnte künftig am ehemaligen DRK-Krankenhaus Altenkirchen das medizinische Angebot ausgeweitet werden? Der Mainzer Gesundheitsminister Clemens Hoch reist seit einiger Zeit mit dem Begriff „Regioklinik“ im Gepäck durch die Lande, schließt ein solches Konzept auch für die Kreisstadt nicht aus.







