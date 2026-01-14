Ein ernst gemeinter Vorstoß, um die medizinische Versorgung zu verbessern – oder nur eine „Beruhigungspille“ in Wahlkampfzeiten? Wie realistisch ist eine Regioklinik in Altenkirchen? Wir haben bei der Diakonie nachgefragt.
Könnte künftig am ehemaligen DRK-Krankenhaus Altenkirchen das medizinische Angebot ausgeweitet werden? Der Mainzer Gesundheitsminister Clemens Hoch reist seit einiger Zeit mit dem Begriff „Regioklinik“ im Gepäck durch die Lande, schließt ein solches Konzept auch für die Kreisstadt nicht aus.