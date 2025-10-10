Wirtschaftsempfang im AK-Land Reden, Lachen und Netzwerken in der Almhütte 10.10.2025, 15:00 Uhr

i Simone Bellersheim und Moderator Ferdinand Lizenich bei der Begrüßung in der proppenvollen Almütte, die eigens für den Abend auf dem Gelände der Firma Bellersheim in Neitersen aufgestellt worden war. Markus Eschenauer

Der traditionelle Wirtschaftsempfang des Kreises Altenkirchen, der in diesem Jahr bei der Firma Bellersheim in Neitersen stattfand, zog einmal mehr zahlreiche Gäste an und unterhielt mit Oktoberfeststimmung und einem kurzweiligen Rahmenprogramm.

War es klug gewählt, das kabarettistische Rahmenprogramm des diesjährigen Wirtschaftsempfangs auf dem Gelände der Firma Bellersheim in Neitersen mit „Die Provinz schlägt zurück“ zu übertiteln? Landrat Peter Enders konnte sich jedenfalls mit dem vom Moderator des Abends, Ferdinand Linzenich, gewählten Titel durchaus identifizieren.







