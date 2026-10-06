Warnung vor neuem Extremismus Rede im Kulturwerk: Parallelen im Kampf für Demokratie Thomas Hoffmann 06.10.2026, 14:00 Uhr

i Frank Hachemer, Landessprecher des "Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold" (einer Organisation, die 1924 zum Schutz der Demokratie gegründet wurde), warnte in der Festrede zum Tag der Deutschen Einheit vor den Gefahren, die der Demokratie von links und rechts drohen. Anlass war das traditionelle Galakonzert der Bläserphilharmonie des Kreises Altenkirchen im Wissener Kulturwerk. Thomas Hoffmann

Eine historische Fahne und eine leidenschaftliche Rede im Kulturwerk rufen Erinnerung und Alarm hervor. Ein Redner mahnt: Demokratie ist verletzlich – Zusammenhalt ist jetzt gefragt.

Frank Hachemer steht im Saal des Wissener Kulturwerks am Rednerpult. Dieses ist mit einer schwarz-rot-goldenen Fahne mit einem Adler und der in Frakturschrift gehaltenen Bezeichnung „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“ bedeckt.Anlass ist das Galakonzert der Bläserphilharmonie Altenkirchen zum Tag der Deutschen Einheit (die RZ berichtete), und Frank Hachemer wird als Landessprecher des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold gleich eine beeindruckende Rede ...







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