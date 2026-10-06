Eine historische Fahne und eine leidenschaftliche Rede im Kulturwerk rufen Erinnerung und Alarm hervor. Ein Redner mahnt: Demokratie ist verletzlich – Zusammenhalt ist jetzt gefragt.
Lesezeit 1 Minute
Frank Hachemer steht im Saal des Wissener Kulturwerks am Rednerpult. Dieses ist mit einer schwarz-rot-goldenen Fahne mit einem Adler und der in Frakturschrift gehaltenen Bezeichnung „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“ bedeckt.Anlass ist das Galakonzert der Bläserphilharmonie Altenkirchen zum Tag der Deutschen Einheit (die RZ berichtete), und Frank Hachemer wird als Landessprecher des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold gleich eine beeindruckende Rede ...