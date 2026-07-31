Unternehmen zu ausgelastet Rechtsrheinische Sperrung bremst Bahnhof Betzdorf Thomas Leurs 31.07.2026, 12:00 Uhr

i Seit Jahren ist der Mittelbahnsteig am Betzdorfer Bahnhof eine Großbaustelle. Thomas Leurs

Bei den Arbeiten am Betzdorfer Bahnhof kommt es zu Verzögerungen. Das habe aber nicht mit den Planungen zu tun, sondern hängt mit der rechtsrheinischen Sperrung der Bahnstrecke zusammen.

Die Baustelle ist nicht in Betzdorf – und trotzdem bremst sie den Umbau des Bahnhofs aus. Die umfangreichen Arbeiten der Deutschen Bahn am rechten Rhein zwischen Troisdorf und Wiesbaden haben Auswirkungen auf den Baufortschritt in Betzdorf, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn unserer Zeitung mitteilt.







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