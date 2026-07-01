Brandruine in der City Recep Tunc kämpft um Haus in Bahnhofstraße in Betzdorf Thomas Leurs 01.07.2026, 06:00 Uhr

i Recep Tunc vor seinem Haus in der Bahnhofstraße in Betzdorf. Thomas Leurs

Für den Kreis Altenkirchen ist klar: Die Brandruine in der Betzdorfer Innenstdt soll abgerissen werden. Doch der Besitzer des Gebäudes hat dem widersprochen. Jetzt wendet er sich an die Presse und erhebt Vorwürfe gegen Stadt und Kreis.

Im Januar 2024 wütete ein großes Feuer in der Betzdorfer Bahnhofstraße. Ein Gebäude stand in Flammen, die Feuerwehr war damals bis in die Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Eine ältere Dame konnte nur noch tot aus dem Haus geborgen werden.







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